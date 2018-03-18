В Хабаровском крае на избирательные участки на выборах президента массово не допустили наблюдателей

Им заявили, что неправильно оформлены направления от партии «Яблоко», сообщает в Твиттере юрист ФБК Иван Жданов. В самой партии говорят, что всё оформлено корректно. Решено подать жалобу, добавил юрист.

По данным движения в защиту прав избирателей «Голос», по меньшей мере, на одном участке наблюдателя от «Яблока» не пустили в Комсомольске-на-Амуре, хотя у него есть направление. Наблюдатель успел заметить, что всем проголосовавшим раздают беспроигрышные лотереи – разыгрываются шоколадки и айфоны.