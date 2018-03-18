06:30, 18 марта 2018
В Хабаровском крае на избирательные участки на выборах президента массово не допустили наблюдателей
Им заявили, что неправильно оформлены направления от партии «Яблоко», сообщает в Твиттере юрист ФБК Иван Жданов. В самой партии говорят, что всё оформлено корректно. Решено подать жалобу, добавил юрист.
По данным движения в защиту прав избирателей «Голос», по меньшей мере, на одном участке наблюдателя от «Яблока» не пустили в Комсомольске-на-Амуре, хотя у него есть направление. Наблюдатель успел заметить, что всем проголосовавшим раздают беспроигрышные лотереи – разыгрываются шоколадки и айфоны.
Комментарии17
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roqswen 18 марта 2018 | 06:32
Бегом, бегом на "выборы" хуйла! Килька со скидкой уже заканчивается!
huyt 18 марта 2018 | 06:41
roqswen: Жулики. А как ещё назвать тех кто собрался фальсифицировать выборы ?
all_seeing74 18 марта 2018 | 07:00
huyt: полицейские не на страже закона, а на стрёме, есть в этом какая то ирлния.)))) "ты туда не ходи!! Ты сюда ходи!!!...)))" лол!!))
ura_123 18 марта 2018 | 06:32
Началось... Карусели-карусели,жулики и воры..
lenin3 18 марта 2018 | 06:40
ura_123: Пральна, шо не допустили, шо там наблюдать? Наблюдать надо в телявизоре,там-то усю правду и расскажють.Да и Памфилова зуб даёт...
igor20012 18 марта 2018 | 06:33
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cereo 18 марта 2018 | 06:37
так никто и не ответил, игорь сухарев депутат от оренбургской области тронул чей лобок или нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mjau 18 марта 2018 | 06:40
Первая ласточка, точнее, ворона...
sergoder172 18 марта 2018 | 06:49
Наш "трудовой народ" за мелкую халяву (шоколадку) - папу с мамой продаст! И Родину, в придачу!
all_seeing74 18 марта 2018 | 06:56
А то мы без наблюдателей не знаем что там происходит!!!))))
pmasel 18 марта 2018 | 07:04
all_seeing74: Групповуха.
max3446 18 марта 2018 | 07:06
Начались сказки либерастни относительно якобы нарушений на выборах. Правда если уж врут, дак хоть убедительное что нибудь придумали бы. То что они тут фантазируют, только только безмозглая либерастня поверить может.
all_seeing74 18 марта 2018 | 07:20
max3446: какие такие нарушения?!!)) у нас их никто не замечает!!! Все строго в рамках закона!!)))) ждем подтверждения от элочки!!!)
alexakimfaa 18 марта 2018 | 07:49
max3446: Я сам ловил представителей УИК на нарушении закона при "голосовании на дому"..И уже в этот раз они опять приехали(те же члены УИК) к пенсионерке,хотя она об этом не просила..
max3446 18 марта 2018 | 07:55
alexakimfaa: Не убедительно врете.
vlasta64 18 марта 2018 | 07:16
Голос этоилиал ЦРУэна территории России, а Навальный хитроопущенное чмо.
alexakimfaa 18 марта 2018 | 07:43
Что-то председатель хабаровского крайизбиркома Геннадий Накушнов,"начудил"...Видать дали ему команду добиться очень высокого процента явки в сравнении с прошлыми т.н. "выборами"...Вообще - явка здесь из года в год снижается...