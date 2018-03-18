Российские автомобилисты при нахождении вне машины на загородной трассе должны носить светоотражающие жилеты
Российские автомобилисты с сегодняшнего дня при нахождении вне машины на загородной трассе должны носить светоотражающие жилеты.
Теперь водителям придется надевать светоотражающий жилет, специальную куртку или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала. Соответствующее дополнение в ПДД было внесено постановлением правительства России. В пояснительной записке к документу приводилась статистика аварий, связанных с наездом на пешеходов. Пока в ГИБДД только рекомендуют надевать жилеты в случае экстренной остановки, ДТП или ремонта машины, ведь штрафов за отсутствие такой одежды пока нет. Сотрудники ГАИ не должны целенаправленно проверять наличие жилета в машине, поскольку требования возить жилет с собой – нет. Однако, в то же время «не применять его тоже нельзя». Тем не менее, следует быть готовым к тому, что у инспекторов появится основание для остановки — чтобы предупреждать и информировать автомобилистов о новых правилах.
В европейских странах наличие световозвращающего жилета в салоне автомобиля давно стало не только частью водительского этикета, но и неотъемлемым правилом.
Комментарии7
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djuga 18 марта 2018 | 06:12
Идея здравая и нужная, спорить не о чем. Вот только учитывая менталитет российских инспекторов ГИБДД, без злоупотреблений не обойдется.
huyt 18 марта 2018 | 06:37
djuga: Очередная кормушка.Может хватит обдирать автомобилистов, господин путин ?
mardian 18 марта 2018 | 06:19
А евреям светоотражающие звезды.
roqswen 18 марта 2018 | 06:20
mardian:
а ватникам - светоотражающие ватники
e_rishka 18 марта 2018 | 06:45
Жилеты от Пригожина или Ротенбергов
snips 18 марта 2018 | 06:55
Про неотьемлемое правило лукавят мрази это нвзывается лобирование интересов
mumaras 18 марта 2018 | 06:58
Придворный повар.... придворный массажист.... Ну а кто же теперь придворный портной???