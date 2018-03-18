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06:04, 18 марта 2018

Российские автомобилисты при нахождении вне машины на загородной трассе должны носить светоотражающие жилеты

Российские автомобилисты с сегодняшнего дня при нахождении вне машины на загородной трассе должны носить светоотражающие жилеты.

Теперь водителям придется надевать светоотражающий жилет, специальную куртку или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала. Соответствующее дополнение в ПДД было внесено постановлением правительства России. В пояснительной записке к документу приводилась статистика аварий, связанных с наездом на пешеходов. Пока в ГИБДД только рекомендуют надевать жилеты в случае экстренной остановки, ДТП или ремонта машины, ведь штрафов за отсутствие такой одежды пока нет. Сотрудники ГАИ не должны целенаправленно проверять наличие жилета в машине, поскольку требования возить жилет с собой – нет. Однако, в то же время «не применять его тоже нельзя». Тем не менее, следует быть готовым к тому, что у инспекторов появится основание для остановки — чтобы предупреждать и информировать автомобилистов о новых правилах.

В европейских странах наличие световозвращающего жилета в салоне автомобиля давно стало не только частью водительского этикета, но и неотъемлемым правилом.

Комментарии

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djuga 18 марта 2018 | 06:12

Идея здравая и нужная, спорить не о чем. Вот только учитывая менталитет российских инспекторов ГИБДД, без злоупотреблений не обойдется.

huyt 18 марта 2018 | 06:37

djuga: Очередная кормушка.Может хватит обдирать автомобилистов, господин путин ?

mardian 18 марта 2018 | 06:19

А евреям светоотражающие звезды.

roqswen 18 марта 2018 | 06:20

mardian:

а ватникам - светоотражающие ватники

e_rishka 18 марта 2018 | 06:45

Жилеты от Пригожина или Ротенбергов

snips 18 марта 2018 | 06:55

Про неотьемлемое правило лукавят мрази это нвзывается лобирование интересов

mumaras 18 марта 2018 | 06:58

Придворный повар.... придворный массажист.... Ну а кто же теперь придворный портной???

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