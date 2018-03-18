Российские автомобилисты при нахождении вне машины на загородной трассе должны носить светоотражающие жилеты

Российские автомобилисты с сегодняшнего дня при нахождении вне машины на загородной трассе должны носить светоотражающие жилеты.

Теперь водителям придется надевать светоотражающий жилет, специальную куртку или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала. Соответствующее дополнение в ПДД было внесено постановлением правительства России. В пояснительной записке к документу приводилась статистика аварий, связанных с наездом на пешеходов. Пока в ГИБДД только рекомендуют надевать жилеты в случае экстренной остановки, ДТП или ремонта машины, ведь штрафов за отсутствие такой одежды пока нет. Сотрудники ГАИ не должны целенаправленно проверять наличие жилета в машине, поскольку требования возить жилет с собой – нет. Однако, в то же время «не применять его тоже нельзя». Тем не менее, следует быть готовым к тому, что у инспекторов появится основание для остановки — чтобы предупреждать и информировать автомобилистов о новых правилах.

В европейских странах наличие световозвращающего жилета в салоне автомобиля давно стало не только частью водительского этикета, но и неотъемлемым правилом.