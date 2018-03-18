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06:03, 18 марта 2018

Сергей Скрипаль, отравленный в Великобритании, является гражданином России, подтвердили в посольстве нашей страны

При этом глава дипмиссии Александр Яковенко подчеркнул, что ни о бывшем полковнике ГРУ, ни о его дочери также попавшей в больницу, Москве сейчас ничего неизвестно.

Яковенко добавил, что Россия не исключает новых ответных мер в отношении Великобритании. В свою очередь Лондон предупредил о новых возможных последствиях Москву. Британские власти считают нашу страну ответственной за отравление Скрипаля. Лондон объявил, что высылает 23 российских дипломата. В ответ на это Москва решила выслать 23 британских дипломата, прекратить деятельность Британского совета и закрыть консульство в Петербурге.

Комментарии

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ostapbey 18 марта 2018 | 06:09

Российским гражданином был и Троцкий Л.Д.
Но ледоруб был импортным.
Так что семью Скрипалей травили предки диспетчера Карлоса.
Даже.

alle_op 18 марта 2018 | 06:16

Скрипаль был осужден и посажен, потом выкинут из России в обмен на какие-то ошметки.
А теперь, оказывается, он родной, свой в доску.

zemljanka 18 марта 2018 | 06:16

И все наши лондонцы, как правило, сохраняют российское гражданство.
И что теперь, всех травить подряд, или через одного.

tbedtlbrnjdf 18 марта 2018 | 06:19

Всех пидар-хомяков поздравляю с днём святого Пидрика и желаю всем пидар-хомякам большой фуй в жопу!!!!))))))

bazilgu 18 марта 2018 | 06:52

tbedtlbrnjdf: Молодец! Прямо блещешь интеллектом.

kobylamay_sosetutrampa 18 марта 2018 | 06:21

Серёжка Скрипаль будет сегодня принимать участие в выборах?

ostanovka 18 марта 2018 | 06:46

Так что вы его на родине не траванут, рашки?
Международного скандала бы не было, 23 рашкенца бы спокойно в Англии свои бэки грели.
Маху вы дали.
Травите расиянцев в Рашке, это легко и удобно.

vor_on 18 марта 2018 | 06:51

бессонница у них в посольстве, чемоданы пакуют, а тут еще царя выбирать, вот и бредят

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