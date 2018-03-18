Сергей Скрипаль, отравленный в Великобритании, является гражданином России, подтвердили в посольстве нашей страны

При этом глава дипмиссии Александр Яковенко подчеркнул, что ни о бывшем полковнике ГРУ, ни о его дочери также попавшей в больницу, Москве сейчас ничего неизвестно.

Яковенко добавил, что Россия не исключает новых ответных мер в отношении Великобритании. В свою очередь Лондон предупредил о новых возможных последствиях Москву. Британские власти считают нашу страну ответственной за отравление Скрипаля. Лондон объявил, что высылает 23 российских дипломата. В ответ на это Москва решила выслать 23 британских дипломата, прекратить деятельность Британского совета и закрыть консульство в Петербурге.