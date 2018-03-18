В России начались президентские выборы
Первые избирательные участки в 11 вечера по московскому времени открылись на Дальнем Востоке. Голосование продлится с 8 утра до 8 вечера по местному времени. За происходящим на большинстве участков можно наблюдать с помощью сайта Центризбиркома nashvybor2018.ru.
В том числе, с помощью этого сайта наблюдателям удалось зафиксировать некоторые подозрительные моменты. Так из Южно-Сахалинска, Иркутска и Красноярска поступили сообщения о появлении бюллетеней в урнах для голосования ещё до открытия избирательных участков, сообщает МБХ-Медиа. В Центризбиркоме пока прокомментировали лишь ситуацию в Южно-Сахалинске. В ЦИК заявили, что нарушений нет. Там говорят, что к моменту прихода первого избирателя, на участке успели проголосовать полицейские и члены избирательной комиссии.
Тем временем в движении в защиту прав избирателей «Голос» обеспокоены использованием административного ресурса для повышения явки. Так, например, на Камчатке на избирательных участках организовали конкурсы с розыгрышем ноутбуков и одной из последних моделей айфона, на Сахалине – встречи со звёздами сериалов. И это лишь некоторые методы повышения явки.
На фоне кампании по бойкоту выборов, усилия, которые власть бросила на обеспечение высокой явки, кажутся гигантскими. Призывы голосовать в последние недели можно было увидеть по телевидению, в интернете, на улицах, в общественном транспорте. Соответствующие записи появились у звезд шоу-бизнеса и популярных блогеров, аудитория каждого из которых превышает миллион читателей.
Информировать о выборах решили, в том числе, Сбербанк и розничные сети. Абонентам также пришли оповещения и смски на мобильные. На некоторых участках избирателей будет ждать развлекательные программы, мастер-классы. Где-то проголосовавших обещают накормить бесплатно. В Подмосковье в течение дня по заниженным ценам будут продавать продукты.
По данным движения «Голос» в Хабаровском крае, избирателей тоже завлекают бесплатной едой и распродажей продуктов по сниженным ценам.
Комментарии12
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igor20012 18 марта 2018 | 06:12
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roqswen 18 марта 2018 | 06:28
Бегом, бегом! Килька со скидкой уже заканчивается!
huyt 18 марта 2018 | 06:28
igor20012: На Манежке вчера уже ставили трибуну для митинга. Поэтому всё решено ещё задолго до этих "выборов".
paracetomol 18 марта 2018 | 06:17
цирк жопито и клоуны в виде резиновых изделий №1 и халявной жрачкой
pusto1 18 марта 2018 | 06:17
мастер класс по вбросу :)
ginbin_ 18 марта 2018 | 06:39
Спецоперация по очередной узурпации власти нелегитимным.
huyt 18 марта 2018 | 06:43
ginbin_: Диктаторы сами не уходят. Тем-более с помощью выборов.
mardian 18 марта 2018 | 06:48
Бараны выбирают себе пастуха."все ходят и плюются-зарплаты низкие,цены Высокие.Все недовольно бурчат себе под нос,но Путин хороший"....Требует новые ворота!
aromatnay 18 марта 2018 | 07:27
У либерастов сегодня черный день. "...его мы приближали как могли.."
b522 18 марта 2018 | 07:29
В Пирдосии "выборы". Никогда не было и вдруг опять...И кого пирдосики выберут? Загадка...
sergei03 18 марта 2018 | 07:31
В России начались президентские выборы
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В России началось изнасилование выборами народа. Насилует власть. Кончать будет старый гэбэшник. Всем нам на лицо.
zolingen 18 марта 2018 | 07:39
Простите, но выборы в россии не начинались.