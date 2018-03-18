В России начались президентские выборы

Первые избирательные участки в 11 вечера по московскому времени открылись на Дальнем Востоке. Голосование продлится с 8 утра до 8 вечера по местному времени. За происходящим на большинстве участков можно наблюдать с помощью сайта Центризбиркома nashvybor2018.ru.

В том числе, с помощью этого сайта наблюдателям удалось зафиксировать некоторые подозрительные моменты. Так из Южно-Сахалинска, Иркутска и Красноярска поступили сообщения о появлении бюллетеней в урнах для голосования ещё до открытия избирательных участков, сообщает МБХ-Медиа. В Центризбиркоме пока прокомментировали лишь ситуацию в Южно-Сахалинске. В ЦИК заявили, что нарушений нет. Там говорят, что к моменту прихода первого избирателя, на участке успели проголосовать полицейские и члены избирательной комиссии.

Тем временем в движении в защиту прав избирателей «Голос» обеспокоены использованием административного ресурса для повышения явки. Так, например, на Камчатке на избирательных участках организовали конкурсы с розыгрышем ноутбуков и одной из последних моделей айфона, на Сахалине – встречи со звёздами сериалов. И это лишь некоторые методы повышения явки.

На фоне кампании по бойкоту выборов, усилия, которые власть бросила на обеспечение высокой явки, кажутся гигантскими. Призывы голосовать в последние недели можно было увидеть по телевидению, в интернете, на улицах, в общественном транспорте. Соответствующие записи появились у звезд шоу-бизнеса и популярных блогеров, аудитория каждого из которых превышает миллион читателей.

Информировать о выборах решили, в том числе, Сбербанк и розничные сети. Абонентам также пришли оповещения и смски на мобильные. На некоторых участках избирателей будет ждать развлекательные программы, мастер-классы. Где-то проголосовавших обещают накормить бесплатно. В Подмосковье в течение дня по заниженным ценам будут продавать продукты.

По данным движения «Голос» в Хабаровском крае, избирателей тоже завлекают бесплатной едой и распродажей продуктов по сниженным ценам.