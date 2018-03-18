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05:07, 18 марта 2018

Москва попросила ОБСЕ защитить российских журналистов, работающих в Великобритании

Это связано со случаями угроз в адрес работников СМИ, сказал в интервью НТВ посол нашей страны в Лондоне Александр Яковенко. Он добавил, что в адрес дипломатов тоже поступают угрозы, но их, по словам посла, меньше, чем слов поддержки.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон решил выслать 23 российских дипломата.

Москва в ответ объявила о высылке 23 британских дипломатов, прекращении работы Британского совета и закрытии консульства в Петербурге.

Комментарии

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pusto1 18 марта 2018 | 05:35

Яковенко такой же п ..бол как и его шеф.

rash 18 марта 2018 | 05:39

pusto1: Как бы не старался, Лаврова ему не переплюнуть.

ha12raz 18 марта 2018 | 05:41

Уронили крокодилью слезу

sproter 18 марта 2018 | 05:42

Давайте, еще журналистов своих траваните с парой дипломатов - мидовская дура месяц в истерике будет вещать про заговор мировой закулисы против России.

blahovdav 18 марта 2018 | 05:49

Путлеровский цинизм... Да, мы травим, но хрен докажете и попробуйте защитить ( гомерический хохот)...

fr_perren 18 марта 2018 | 05:54

Журналистов тоже травить собираемся?

opiatnovyi63 18 марта 2018 | 05:59

НАДО же, к ОБСЕ обратились! А что там с мультиками устрашения!Не подействовали?

vor_on 18 марта 2018 | 05:59

да пусть уж там, раз здесь некому их приструнить этих шлюх

gruzin12 18 марта 2018 | 06:07

Вот если бы угрозы были английским дипломатам, то на эхе давно стоял вой об кровавой путинской власти, а раз наоборот, то это всё ложь путинской власти.

mardian 18 марта 2018 | 06:11

Нет предела цинизму.

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