05:07, 18 марта 2018
Москва попросила ОБСЕ защитить российских журналистов, работающих в Великобритании
Это связано со случаями угроз в адрес работников СМИ, сказал в интервью НТВ посол нашей страны в Лондоне Александр Яковенко. Он добавил, что в адрес дипломатов тоже поступают угрозы, но их, по словам посла, меньше, чем слов поддержки.
Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон решил выслать 23 российских дипломата.
Москва в ответ объявила о высылке 23 британских дипломатов, прекращении работы Британского совета и закрытии консульства в Петербурге.
Комментарии10
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pusto1 18 марта 2018 | 05:35
Яковенко такой же п ..бол как и его шеф.
rash 18 марта 2018 | 05:39
pusto1: Как бы не старался, Лаврова ему не переплюнуть.
ha12raz 18 марта 2018 | 05:41
Уронили крокодилью слезу
sproter 18 марта 2018 | 05:42
Давайте, еще журналистов своих траваните с парой дипломатов - мидовская дура месяц в истерике будет вещать про заговор мировой закулисы против России.
blahovdav 18 марта 2018 | 05:49
Путлеровский цинизм... Да, мы травим, но хрен докажете и попробуйте защитить ( гомерический хохот)...
fr_perren 18 марта 2018 | 05:54
Журналистов тоже травить собираемся?
opiatnovyi63 18 марта 2018 | 05:59
НАДО же, к ОБСЕ обратились! А что там с мультиками устрашения!Не подействовали?
vor_on 18 марта 2018 | 05:59
да пусть уж там, раз здесь некому их приструнить этих шлюх
gruzin12 18 марта 2018 | 06:07
Вот если бы угрозы были английским дипломатам, то на эхе давно стоял вой об кровавой путинской власти, а раз наоборот, то это всё ложь путинской власти.
mardian 18 марта 2018 | 06:11
Нет предела цинизму.