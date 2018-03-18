В США аналитическую компанию заподозрили в сборе данных 50 млн пользователей Facebook с целью помочь Трампу на выборах

В США аналитическую компанию заподозрили в сборе данных 50 миллионов пользователей Facebook с целью помочь Дональду Трампу на выборах в 2016 году. Об этом сообщает издание The New York Times. По его данным, компания Cambridge Analytica использовала полученные без разрешения сведения для создания программы, которая определяет предпочтения избирателей и позволяет влиять на их выбор перед голосованием, рассылая персонализированные политические объявления.

Как утверждается, кампания Дональда Трампа наняла Cambridge Analytica и заплатила ей больше 6 миллионов долларов.