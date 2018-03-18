05:05, 18 марта 2018
На нескольких избирательных участках в Рубцовске произошёл сбой в работе комплексов обработки бюллетеней
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на депутата регионального Заксобрания Веронику Лапину. В избиркоме Алтайского края подтвердили, что КОИБы не смогли распознать бюллетени и добавили, что проблема решается. Там уточнили, что в город привезли новые бюллетени, если ситуация повторится, будут использованы стационарные урны.
Комментарии4
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kypykyky 18 марта 2018 | 05:30
да да, конечно.
сегодня будет очень смешной день )))))
ha12raz 18 марта 2018 | 05:43
Началось.....избрание пуйла.
piter_ug 18 марта 2018 | 05:54
Неужели КОИБы посчитали, что за пересидента сильно мало голосов и испугавшись разборки на металлолом отказались работать?)
cereo 18 марта 2018 | 06:12
Там Ирина "дубовицких" живёт, моя однокланицААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!