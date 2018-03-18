На нескольких избирательных участках в Рубцовске произошёл сбой в работе комплексов обработки бюллетеней

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на депутата регионального Заксобрания Веронику Лапину. В избиркоме Алтайского края подтвердили, что КОИБы не смогли распознать бюллетени и добавили, что проблема решается. Там уточнили, что в город привезли новые бюллетени, если ситуация повторится, будут использованы стационарные урны.