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05:05, 18 марта 2018

На нескольких избирательных участках в Рубцовске произошёл сбой в работе комплексов обработки бюллетеней

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на депутата регионального Заксобрания Веронику Лапину. В избиркоме Алтайского края подтвердили, что КОИБы не смогли распознать бюллетени и добавили, что проблема решается. Там уточнили, что в город привезли новые бюллетени, если ситуация повторится, будут использованы стационарные урны.

Комментарии

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kypykyky 18 марта 2018 | 05:30

да да, конечно.
сегодня будет очень смешной день )))))

ha12raz 18 марта 2018 | 05:43

Началось.....избрание пуйла.

piter_ug 18 марта 2018 | 05:54

Неужели КОИБы посчитали, что за пересидента сильно мало голосов и испугавшись разборки на металлолом отказались работать?)

cereo 18 марта 2018 | 06:12

Там Ирина "дубовицких" живёт, моя однокланицААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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