05:04, 18 марта 2018
На один из избирательных участков в Камчатском крае внезапно прибыли десятки избирателей
Все они появились в одно время – 8:35 утра, сообщает движение «Голос». Это показалось подозрительным вэб-наблюдателям, которые сегодня следят за ходом выборов президента с помощью официального сайта Центризбиркома nashvybor2018.ru.
Комментарии9
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padun 18 марта 2018 | 05:26
Живу в Сибири. Разница с Москвой плюс 5. Работаю в муниципальном предприятии штатной численностью около 60 человек. Сегодня около 9 утра по местному позвонила директор и голосом не терпящим никаких возражений заявила, что я должен проголосовать в первой половине дня (до 14.00), а затем позвонить лично ей и сказать: на каком участке (номер), во сколько (время) и ЗА КОГО (?!?!?!) я проголосовал. Я попытался что-то возразить, на что услышал "Вы что, неприятностей хотите?"
lenin3 18 марта 2018 | 05:32
padun: в чём проблема-то? Не хотите голосовать-не голосуйте,но отзвониться начальнице вы обязаны.Сделайте ей приятное...)))
i_one_off 18 марта 2018 | 05:37
lenin3:
Правильно. Надо ей свидание назначить и пообещать на нём отчитаться за всё.
А вообще нельзя баб назначать на ответственные должности, поскольку они всего боятся.
i_one_off 18 марта 2018 | 05:35
padun:
Готовясь к неприятностям, перечитайте Трудовой кодекс и Конституцию, пока их ещё не отменили.
Пусть директор зубы обломает.
scorpion1964 18 марта 2018 | 06:00
padun: Моей жене тоже звонили...
ostanovka 18 марта 2018 | 06:14
padun: ваша начальница приставила вам к виску или под ребра дуло автомата? И вы можете это доказать ? Не можете? Значит, вы врете, как вас госдеп подучил.
Не мелите ерунды, какие еще вам неприятности.
salut__521 18 марта 2018 | 05:28
Карусель, карусель начинает рассказ.
Это сказки, песни и веселье!
Карусель, карусель — это радость для нас,
Прокатись на нашей карусели!
hrenvam 18 марта 2018 | 05:34
Прибыл вертолёт с оленеводами...
fr_perren 18 марта 2018 | 05:52
Внезапность гарантия победы, лучше еще с тыла и конницей.