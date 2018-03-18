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05:03, 18 марта 2018

Явка на выборах президента в Забайкалье, спустя 2 часа после начала голосования, составила менее 8%

Об этом сообщает агентство Интерфакс. Судя по сведениям, поступающим из региональных избиркомов, это самый низкий показатель на данный момент. Самый высокий – на Чукотке. Там за первые 4 часа проголосовали 47% избирателей. На многих избирательных участках округа в момент начала голосования были очереди. Причём, как минимум на одном из них, толпы людей появлялись с интервалом в 20 минут, сообщает сайт МБХ-Медиа.

Комментарии

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roqswen 18 марта 2018 | 05:04

бугага, карусели такие карусели за банку кильки в томатном соусе. эллочка чурова! аллё! ))

lenin3 18 марта 2018 | 05:12

Чем ближе границы НАТО , тем меньше явка.))) К чему бы это?

gригорьич 18 марта 2018 | 05:14

Дык они же вчера за СиЦзиньпиня голосовали?

anemon 18 марта 2018 | 05:31

В Дагестане с Чечней доберут (и ещё в парочке султанатов).

i_one_off 18 марта 2018 | 05:31

На Чукотке молодцы! Наверное ещё с ночи в очереди стояли на морозе.

salut__521 18 марта 2018 | 05:34

Карусель, карусель начинает рассказ.
Это сказки, песни и веселье!
Карусель, карусель — это радость для нас,
Прокатись на нашей карусели!

sproter 18 марта 2018 | 05:35

Докрутят, сколько в разнарядке написано.

piter_ug 18 марта 2018 | 05:40

Еду в УИК. Посмотрю, что будет в Москве. На моем участке на выборах мэра Москвы был бы второй тур.

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igor20012 18 марта 2018 | 05:43

Спешите видеть !
Рок-опера в.в.путина: «волк и семеро козлят !».
В ролях: волк-в.в.путин, козлята: жириновский, грудинин, титов, собчак ..».
Всего один день ! Спешите видеть ! Вход бесплатный!

wwk_2 18 марта 2018 | 05:47

Сплошные фальсификации. Мы с женой проголосовали, но только потому, что нас, как бюджетников, обязали под страхом оргвыводов. После голосования мы обязаны отчитаться перед вышестоящими из отдела образования города. И все равно мы голосовали за Собчак Ксению.

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venezianez49 18 марта 2018 | 05:49

Очевидно, что МБХ-Медиа будет здесь несколько дней развлекаться ?
Сколько же средств угрохал Ходорковский на весь этот театр ?

fr_perren 18 марта 2018 | 05:49

Чукчи за путина? - не верю! Российская империя так и не смогла силой присоединить чукчей. Хотя чему тут удивляться в Чечне думаю явка 146% ожидается, если надо и мертвые придут проголосовать.

putin_itogy 18 марта 2018 | 06:00

ХА-ХА-ХА.....
НИГДЕ, ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, НЕ РАБОТАЕТ СИСТЕМА ВЕБ-ВЫБОРЫ! )))
А ты молодец, путин....))
Ты наверное, выиграешь..))

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