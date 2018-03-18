Явка на выборах президента в Забайкалье, спустя 2 часа после начала голосования, составила менее 8%

Об этом сообщает агентство Интерфакс. Судя по сведениям, поступающим из региональных избиркомов, это самый низкий показатель на данный момент. Самый высокий – на Чукотке. Там за первые 4 часа проголосовали 47% избирателей. На многих избирательных участках округа в момент начала голосования были очереди. Причём, как минимум на одном из них, толпы людей появлялись с интервалом в 20 минут, сообщает сайт МБХ-Медиа.