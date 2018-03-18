05:03, 18 марта 2018
Явка на выборах президента в Забайкалье, спустя 2 часа после начала голосования, составила менее 8%
Об этом сообщает агентство Интерфакс. Судя по сведениям, поступающим из региональных избиркомов, это самый низкий показатель на данный момент. Самый высокий – на Чукотке. Там за первые 4 часа проголосовали 47% избирателей. На многих избирательных участках округа в момент начала голосования были очереди. Причём, как минимум на одном из них, толпы людей появлялись с интервалом в 20 минут, сообщает сайт МБХ-Медиа.
Комментарии13
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roqswen 18 марта 2018 | 05:04
бугага, карусели такие карусели за банку кильки в томатном соусе. эллочка чурова! аллё! ))
lenin3 18 марта 2018 | 05:12
Чем ближе границы НАТО , тем меньше явка.))) К чему бы это?
gригорьич 18 марта 2018 | 05:14
Дык они же вчера за СиЦзиньпиня голосовали?
anemon 18 марта 2018 | 05:31
В Дагестане с Чечней доберут (и ещё в парочке султанатов).
i_one_off 18 марта 2018 | 05:31
На Чукотке молодцы! Наверное ещё с ночи в очереди стояли на морозе.
salut__521 18 марта 2018 | 05:34
Карусель, карусель начинает рассказ.
Это сказки, песни и веселье!
Карусель, карусель — это радость для нас,
Прокатись на нашей карусели!
sproter 18 марта 2018 | 05:35
Докрутят, сколько в разнарядке написано.
piter_ug 18 марта 2018 | 05:40
Еду в УИК. Посмотрю, что будет в Москве. На моем участке на выборах мэра Москвы был бы второй тур.
igor20012 18 марта 2018 | 05:43
Спешите видеть !
Рок-опера в.в.путина: «волк и семеро козлят !».
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wwk_2 18 марта 2018 | 05:47
Сплошные фальсификации. Мы с женой проголосовали, но только потому, что нас, как бюджетников, обязали под страхом оргвыводов. После голосования мы обязаны отчитаться перед вышестоящими из отдела образования города. И все равно мы голосовали за Собчак Ксению.
venezianez49 18 марта 2018 | 05:49
Очевидно, что МБХ-Медиа будет здесь несколько дней развлекаться ?
Сколько же средств угрохал Ходорковский на весь этот театр ?
fr_perren 18 марта 2018 | 05:49
Чукчи за путина? - не верю! Российская империя так и не смогла силой присоединить чукчей. Хотя чему тут удивляться в Чечне думаю явка 146% ожидается, если надо и мертвые придут проголосовать.
putin_itogy 18 марта 2018 | 06:00
ХА-ХА-ХА.....
НИГДЕ, ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, НЕ РАБОТАЕТ СИСТЕМА ВЕБ-ВЫБОРЫ! )))
А ты молодец, путин....))
Ты наверное, выиграешь..))