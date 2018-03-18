Россия и Великобритания могут обменяться новыми мерами в связи делом об отравлении Сергея Скрипаля

О том, что Москва оставляет за собой право на дальнейшие шаги, заявил посол нашей страны в Лондоне Александр Яковенко, сообщает РИА Новости. Ранее новых мер не исключила премьер Великобритании Тереза Мэй. Британские власти считают Россию ответственной за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон объявил, что высылает 23 российских дипломата. В ответ на это Москва решила выслать 23 британских дипломата, прекратить деятельность Британского совета и закрыть консульство в Петербурге.