Членам участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса разрешили вести фото— и видеосъёмку

Это подтвердила секретарь ЦИК Майя Гришина, сообщает агентство ТАСС. Ранее эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос» обнаружили ошибку в рабочих блокнотах членов участковых избирательных комиссий. Там говорилось, что съёмку вести запрещено. В Центризбиркоме заявили, что это опечатка, её давно исправили в новых версиях блокнота, но некоторые комиссии работают по старым изданиям, поэтому поступают жалобы.