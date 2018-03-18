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04:05, 18 марта 2018

Членам участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса разрешили вести фото— и видеосъёмку

Это подтвердила секретарь ЦИК Майя Гришина, сообщает агентство ТАСС. Ранее эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос» обнаружили ошибку в рабочих блокнотах членов участковых избирательных комиссий. Там говорилось, что съёмку вести запрещено. В Центризбиркоме заявили, что это опечатка, её давно исправили в новых версиях блокнота, но некоторые комиссии работают по старым изданиям, поэтому поступают жалобы.

Комментарии

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salut__521 18 марта 2018 | 04:26

А кто не проголосует под камеру, отключим сортиры с дырками на обоср...х досках!..

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