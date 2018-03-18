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04:05, 18 марта 2018

Из Южно-Сахалинска, Иркутска и Красноярска поступают сообщения о бюллетенях в урнах до открытия избирательных участков

Из Южно-Сахалинска, Иркутска и Красноярска поступают сообщения о появлении бюллетеней в урнах для голосования ещё до открытия избирательных участков. На это обращает внимание сайт МБХ-Медиа, который сегодня собирает информацию о нарушениях на президентских выборах. В Центризбиркоме пока прокомментировали лишь ситуацию в Южно-Сахалинске. ЦИК не нашёл там никаких нарушений. К моменту прихода на участок первого избирателя, успели проголосовать полицейские и члены избирательной комиссии, заявили в ЦИК.

Комментарии

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niknik 18 марта 2018 | 04:19

"Из Южно-Сахалинска, Иркутска и Красноярска поступают сообщения о бюллетенях в урнах до открытия избирательных участков"

Мои поздравления Элле Александровне Памфиловой!
Как говорится - от всей души!
А ещё она нас тут пару дней на Эхе уверяла, что всё будет тип-топ!
Оно и видно какой это "тип-топ"! Строго по Памфиловой!

salut__521 18 марта 2018 | 04:24

Похоже, избирательные урны изнасилованы уже до выборов. И эта Эллочка-подлюдоедка будет ещё нас учить как не ковыряться в избирательном носу....

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