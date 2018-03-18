"Из Южно-Сахалинска, Иркутска и Красноярска поступают сообщения о бюллетенях в урнах до открытия избирательных участков"

Из Южно-Сахалинска, Иркутска и Красноярска поступают сообщения о появлении бюллетеней в урнах для голосования ещё до открытия избирательных участков. На это обращает внимание сайт МБХ-Медиа, который сегодня собирает информацию о нарушениях на президентских выборах. В Центризбиркоме пока прокомментировали лишь ситуацию в Южно-Сахалинске. ЦИК не нашёл там никаких нарушений. К моменту прихода на участок первого избирателя, успели проголосовать полицейские и члены избирательной комиссии, заявили в ЦИК.