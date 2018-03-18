На Сахалине на избирательных участках устроили творческие встречи со звёздами сериалов

По разным районам распределили более 30 артистов. Они должны будут давать автографы, отвечать на вопросы, а вечером выступать в городских и сельских Домах культуры и петь с поклонниками в караоке, сообщает агентство ТАСС. Среди тех, кто участвует в акции – актрисы Ольга Будина, Ольга Кабо, актёры сериалов «Молодёжка», «Кухня» и «Счастливы вместе».