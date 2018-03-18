Спустя 2 часа после начала голосования на президентских выборах на Колыме и Сахалине явка составила около 12%

Такие данные региональных избирательных комиссий приводит агентство Интерфакс. На Камчатке за первые 4 часа проголосовали около 30% избирателей. Лидирует по количеству проголосовавших Чукотка. Явка 47%. В Чукотском округе сегодня с первых минут работы участков образовались очереди. В Центризбиркоме обратили на это внимание и выразили уверенность, что люди добровольно пришли стоять в очередях на участках в воскресенье в 8 часов утра.