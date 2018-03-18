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04:03, 18 марта 2018

Спустя 2 часа после начала голосования на президентских выборах на Колыме и Сахалине явка составила около 12%

Такие данные региональных избирательных комиссий приводит агентство Интерфакс. На Камчатке за первые 4 часа проголосовали около 30% избирателей. Лидирует по количеству проголосовавших Чукотка. Явка 47%. В Чукотском округе сегодня с первых минут работы участков образовались очереди. В Центризбиркоме обратили на это внимание и выразили уверенность, что люди добровольно пришли стоять в очередях на участках в воскресенье в 8 часов утра.

Комментарии

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lenin3 18 марта 2018 | 04:09

Наверняка, и в новостях из центральной России будет показано и рассказано, что толпы ликующих граждан в 8 утра выстроились к избирательным участкам.
А у чукчей,небось,урны поставили в магазинах с бухлом, у них там каждый день с утра очереди...)))

aviator69 18 марта 2018 | 04:12

Даёшь заветные 146% !

salut__521 18 марта 2018 | 04:14

А кто не проголосует под камеру, отключим сортиры с дырками на обоср...х досках!..

mixanazarov 18 марта 2018 | 04:21

Там ещё двери не открыли , а 12 % уже было .

kypykyky 18 марта 2018 | 04:22

ух ща начнётся!
руководство регионов локти кусает, что ограничение 100%.
а то бы мы..эх.

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