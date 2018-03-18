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03:10, 18 марта 2018

Болельщики московского «Спартака» пожаловались на работу полиции и стюардов перед матчем с «Рубином»

Об этом пишет «Спорт-Экспресс». По данным издания, досмотр перед входом в гостевой сектор шёл медленно, в итоге фанаты были вынуждены час простоять на морозе. В казанской полиции заявили, что многие болельщики пришли прямо к началу матча, а сотрудники МВД выполняли приказ не допускать пьяных людей, возникновения драк и использование файеров, поэтому досмотр был тщательным. Болельщики же говорят, что оказалось недостаточным количество рамок–металлоискателей. «Спартак» на выезде обыграл «Рубин» со счётом 2:1.

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