С этого дня российские водители должны носить ночью за городом светоотражающие жилеты

Такое же требование теперь действует в условиях плохой видимости. Вступили в силу соответствующие изменения в правила дорожного движения. Наказание пока не прописано, эксперты считают, что за подобные нарушения водителей, вышедших из машины, будут штрафовать как пешеходов, — отмечает агентство ТАСС. Для пешеходов за появление ночью в одежде без светоотражающих элементов предусмотрен штраф 500 рублей.