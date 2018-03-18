03:10, 18 марта 2018
С этого дня российские водители должны носить ночью за городом светоотражающие жилеты
Такое же требование теперь действует в условиях плохой видимости. Вступили в силу соответствующие изменения в правила дорожного движения. Наказание пока не прописано, эксперты считают, что за подобные нарушения водителей, вышедших из машины, будут штрафовать как пешеходов, — отмечает агентство ТАСС. Для пешеходов за появление ночью в одежде без светоотражающих элементов предусмотрен штраф 500 рублей.
Комментарии4
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timber_head 18 марта 2018 | 03:23
Кто-то из родственников руководителей ГИБДД открыл контору по пошиву таких жилетов? Я чет никогда не слышал о том, чтобы водителей сбивали у их машин даже ночью - водитель, в отличие от пешехода, прекрасно знает что и как видят его коллеги и не подставляется, если только не пьян в умат. Очередную хрень придумали не без выгоды для себя, уроды.
ginbin_ 18 марта 2018 | 04:11
timber_head: Едет гаишник, видит неприятность у водителя, взял остановился и дал стикер светоотражающий прилепить на одежду. Цена вопроса - копейка, но у нас сразу штрафовать. Ну не sykи?
djuga 18 марта 2018 | 04:28
timber_head: Кто-то из родственников руководителей ГИБДД открыл контору по пошиву таких жилетов?
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Скорее всего. Пара десятков миллионов штук для водил - неплохой гешефт. А если посчитать еще и пассажиров? Я уже не говорю о пешеходах. Не только на хлеб с маслом хватит.
А может ли кто-нить ответить, а то я что-то упустил. Постановление №1524 гласит: п.2.3.4. "В случае вынужденной остановки транспортного средства транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине..."
У меня вопрос: А на территориях вне населенных пунктов (склады, предприятия, организации, мотели, автостоянки, дачные поселения и пр.)? Должен ли водитель в этом случае надевать на себя светоотражающий жилет?
Вопрос не праздный, поскольку проезжая часть - это "это элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств", а "Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения".
Если следовать букве закона, то в темное время суток или в снегопад на вышеперечисленных территориях, я, подкачивая или меняя колесо, или заливая "незамерзайку", обязан делать это только в жилете, даже если на закрытой территории в этом месте больше никого нет.
barmental123 18 марта 2018 | 03:52
ххммм, что за конченные законы
почему государство лезет во все аспекты жизни и пытается все регулировать.
то трусы нельзя носить, то кеды запретят, теперь ночью только у дебильном жилете ...
правильно, кто может - бегут из этого убогого и нищего дурдома