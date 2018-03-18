Власти Чехии и Словакии возмущены утверждениями Москвы о вероятном производителе вещества «Новичок»
Власти Чехии и Словакии возмущены утверждениями Москвы о вероятном производителе нервно-паралитического вещества «Новичок». В министерствах иностранных дел этих стран категорически отвергли версию, выдвинутую официальным представителем российского МИДа Марией Захаровой. Неприемлемыми и необоснованными утверждения Захаровой назвал МИД Швеции, передаёт ВВС.
Накануне официальный представитель МИДа нашей страны сказала, что вероятными производителями вещества могут быть Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.
По мнению британских властей, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери веществом из серии «Новичок», произведённым в России.
Комментарии4
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tks 18 марта 2018 | 03:25
Маша-наша-помой-голову "новичок" сунул головой в толчок
Стала мокрой курочка, потому что дурочка!
shplint_04 18 марта 2018 | 03:48
Ничего, моськи утрутся. Москва просто так не скажет. Кстати, "Новичок" это название не ОВ, а операции КГБ по выявлению шпионов на заводе, где эти ОВ разрабатывались.
tks 18 марта 2018 | 03:51
shplint_04: Ухтынутыкаконовсётакикручеяиц
vor_on 18 марта 2018 | 04:04
а теперь догадайтесь, кто громче всех кричит "держи вора"