Центризбирком заинтересован в отсутствии нарушений на выборах президента, заявила Элла Памфилова

Центризбирком заинтересован в отсутствии нарушений на выборах президента и готов рассмотреть жалобы наблюдателей, заявила Элла Памфилова. Как выразилась глава ЦИК, у комиссии нет желания «нахимичить», возвести «потёмкинские деревни» и исказить результаты голосования. В интервью РИА Новости она заверила, что Центризбизкому нечего скрывать.