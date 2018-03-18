03:07, 18 марта 2018
Центризбирком заинтересован в отсутствии нарушений на выборах президента, заявила Элла Памфилова
Центризбирком заинтересован в отсутствии нарушений на выборах президента и готов рассмотреть жалобы наблюдателей, заявила Элла Памфилова. Как выразилась глава ЦИК, у комиссии нет желания «нахимичить», возвести «потёмкинские деревни» и исказить результаты голосования. В интервью РИА Новости она заверила, что Центризбизкому нечего скрывать.
Комментарии3
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timber_head 18 марта 2018 | 03:26
А вот и то, как ЦИК будет рассматривать нарушения:
"В Центризбиркоме не увидели нарушений в Южно-Сахалинске, где к открытию избирательного участка в урнах для голосования уже оказались бюллетени. К тому моменту успели проголосовать полицейские и члены избирательной комиссии, утверждают в ЦИК."
tks 18 марта 2018 | 03:49
Борода у Эллочки - признак близкой белочки
Врёт, как дышит, лжёт как пишет...
Завсегда речью пьяна...
Эта тётя без вранья словно птица без гнезда!
ginbin_ 18 марта 2018 | 04:29
Кто же тебе, наследница чурова поверит.