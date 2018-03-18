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03:05, 18 марта 2018

С избирательного участка в Австралии поступила жалоба об организации выездного голосования россиян на военном корабле

Об этом рассказал координатор движения «Голос» Владимир Егоров. Он напомнил, что по закону, переносную урну могут отвезти к избирателю, только если у него проблемы со здоровьем. ЦИК утверждает, что аннулирует результат выездного голосования, если оно состоится.

Комментарии

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ginbin_ 18 марта 2018 | 03:33


За "Платон", за роттенбергов, за жуликов и воров, стройными рядами идем голосовать бойкотом.

mixanazarov 18 марта 2018 | 04:28

За кенгуру бегать не будут ? Может они тоже за Путина ?

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