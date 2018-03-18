03:05, 18 марта 2018
С избирательного участка в Австралии поступила жалоба об организации выездного голосования россиян на военном корабле
Об этом рассказал координатор движения «Голос» Владимир Егоров. Он напомнил, что по закону, переносную урну могут отвезти к избирателю, только если у него проблемы со здоровьем. ЦИК утверждает, что аннулирует результат выездного голосования, если оно состоится.
Комментарии2
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ginbin_ 18 марта 2018 | 03:33
За "Платон", за роттенбергов, за жуликов и воров, стройными рядами идем голосовать бойкотом.
mixanazarov 18 марта 2018 | 04:28
За кенгуру бегать не будут ? Может они тоже за Путина ?