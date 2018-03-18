С избирательного участка в Австралии поступила жалоба об организации выездного голосования россиян на военном корабле

Об этом рассказал координатор движения «Голос» Владимир Егоров. Он напомнил, что по закону, переносную урну могут отвезти к избирателю, только если у него проблемы со здоровьем. ЦИК утверждает, что аннулирует результат выездного голосования, если оно состоится.