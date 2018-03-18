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03:04, 18 марта 2018

Проголосовать на выборах президента не по месту регистрации намерены около 5,7 млн россиян

Возможностью проголосовать на президентских выборах не по месту регистрации собираются воспользоваться около 5 миллионов 700 тысяч россиян. Такие данные приводит движение в защиту прав избирателей «Голос». Там считают, что высокие показатели внутрирегиональной миграции, скорее всего, свидетельствуют о принуждении к голосованию на определённых участках.

Комментарии

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tks 18 марта 2018 | 03:10

Сижу, не пью уже с утра,
На завтра будут выборА.
Я должен быть предельно трезв,
Чтобы в графу поставить крест.

Э-э-э-хей... растёт правосознание,
Э-э-э-хей.

Дружок принёс в кармане грамм,
А я готовлюсь к выборам,
Не буду нюхать не х#ра,
Чтоб не сорвались выборА.

Э-э-э-хей... пойдёт голосование,
Э-э-э-хей.

В ларьке дают отличный клей,
А я не буду, хоть убей,
Сегодня лягу трезво спать,
Чтобы назавтра резво встать.

Э-э-э-хей... пойду почищу зубы,
Э-э-э-хей.

И вот настал великий день,
Мне дали в руки бюллетень,
Беру и ставлю крестик - э-э-х,
Я голосую против всех!

Э-э-э-хей,
С козлами не играю.
Э-э-э-хей,
Я вас не выбираю.
Э-э-э-хей,
Идёт голосование.
Э-э-э-хей.

Выборы, выборы,
Кандидаты - п#доры!

© Сергей Шнуров. Выборы, выборы.

putrrot 18 марта 2018 | 03:12

Там считают, что высокие показатели внутрирегиональной миграции, скорее всего, свидетельствуют \\\

А дегенераты не могут себе предположить, что высокие показатели внутрирегиональной миграции говорят лишь просто о высоких показателях внутрирегиональной миграции?
С другой стороны, если "Голос" это поймет, то на каком основании его будет финансировать Госдеп США?
Вопрос прям скажем непростой....

tks 18 марта 2018 | 03:18

putrrot: [:|||высокие показатели внутрирегиональной миграции говорят лишь просто о высоких показателях внутрирегиональной миграции?|||:]

Ага, аккурат разово и прямо в день плебисцита? ))) канешн, ГосДепа там замешан и прочие супостаты, отщепенцы, наймиты, двурушники и прочие космические негодяи ))))

apontiy 18 марта 2018 | 03:52

tks: ЦИК: Всё по сценарию нейтрализации избирателей "НЕНАДЕЖНЫХ" ИК!

kukrynx 18 марта 2018 | 04:04

putrrot: Вопрос прям скажем непростой...
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Для идиотов?

ginbin_ 18 марта 2018 | 03:21

10 процентов избирателей. Какая мобильная страна. Только бойкот.

venezianez49 18 марта 2018 | 04:24

Выборы ещё не начались, а вонь от иностранных агентов уже начала активно распространяться во все стороны.
Не сорвали бы ребята свой голос от натуги...

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