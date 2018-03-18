03:04, 18 марта 2018
Проголосовать на выборах президента не по месту регистрации намерены около 5,7 млн россиян
Возможностью проголосовать на президентских выборах не по месту регистрации собираются воспользоваться около 5 миллионов 700 тысяч россиян. Такие данные приводит движение в защиту прав избирателей «Голос». Там считают, что высокие показатели внутрирегиональной миграции, скорее всего, свидетельствуют о принуждении к голосованию на определённых участках.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tks 18 марта 2018 | 03:10
Сижу, не пью уже с утра,
На завтра будут выборА.
Я должен быть предельно трезв,
Чтобы в графу поставить крест.
Э-э-э-хей... растёт правосознание,
Э-э-э-хей.
Дружок принёс в кармане грамм,
А я готовлюсь к выборам,
Не буду нюхать не х#ра,
Чтоб не сорвались выборА.
Э-э-э-хей... пойдёт голосование,
Э-э-э-хей.
В ларьке дают отличный клей,
А я не буду, хоть убей,
Сегодня лягу трезво спать,
Чтобы назавтра резво встать.
Э-э-э-хей... пойду почищу зубы,
Э-э-э-хей.
И вот настал великий день,
Мне дали в руки бюллетень,
Беру и ставлю крестик - э-э-х,
Я голосую против всех!
Э-э-э-хей,
С козлами не играю.
Э-э-э-хей,
Я вас не выбираю.
Э-э-э-хей,
Идёт голосование.
Э-э-э-хей.
Выборы, выборы,
Кандидаты - п#доры!
© Сергей Шнуров. Выборы, выборы.
putrrot 18 марта 2018 | 03:12
Там считают, что высокие показатели внутрирегиональной миграции, скорее всего, свидетельствуют \\\
А дегенераты не могут себе предположить, что высокие показатели внутрирегиональной миграции говорят лишь просто о высоких показателях внутрирегиональной миграции?
С другой стороны, если "Голос" это поймет, то на каком основании его будет финансировать Госдеп США?
Вопрос прям скажем непростой....
tks 18 марта 2018 | 03:18
putrrot: [:|||высокие показатели внутрирегиональной миграции говорят лишь просто о высоких показателях внутрирегиональной миграции?|||:]
Ага, аккурат разово и прямо в день плебисцита? ))) канешн, ГосДепа там замешан и прочие супостаты, отщепенцы, наймиты, двурушники и прочие космические негодяи ))))
apontiy 18 марта 2018 | 03:52
tks: ЦИК: Всё по сценарию нейтрализации избирателей "НЕНАДЕЖНЫХ" ИК!
kukrynx 18 марта 2018 | 04:04
putrrot: Вопрос прям скажем непростой...
------------
Для идиотов?
ginbin_ 18 марта 2018 | 03:21
10 процентов избирателей. Какая мобильная страна. Только бойкот.
venezianez49 18 марта 2018 | 04:24
Выборы ещё не начались, а вонь от иностранных агентов уже начала активно распространяться во все стороны.
Не сорвали бы ребята свой голос от натуги...