Проголосовать на выборах президента не по месту регистрации намерены около 5,7 млн россиян

Возможностью проголосовать на президентских выборах не по месту регистрации собираются воспользоваться около 5 миллионов 700 тысяч россиян. Такие данные приводит движение в защиту прав избирателей «Голос». Там считают, что высокие показатели внутрирегиональной миграции, скорее всего, свидетельствуют о принуждении к голосованию на определённых участках.