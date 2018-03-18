Z Архив новостей новости
5 1 6 19
02:09, 18 марта 2018

Россиянин Семён Елистратов завоевал бронзу на дистанции 500 метров на чемпионате мира по шорт-треку

Первым на соревнованиях в Монреале стал представитель Южной Кореи, серебро у Китая. Шестикратный олимпийский чемпион, россиянин Виктор Ан выбыл на стадии четвертьфинала, отмечает агентство ТАСС.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

zemljanka 18 марта 2018 | 02:31

Молодец!
Поздравления.

Сегодня в эфире