02:09, 18 марта 2018
Россиянин Семён Елистратов завоевал бронзу на дистанции 500 метров на чемпионате мира по шорт-треку
Первым на соревнованиях в Монреале стал представитель Южной Кореи, серебро у Китая. Шестикратный олимпийский чемпион, россиянин Виктор Ан выбыл на стадии четвертьфинала, отмечает агентство ТАСС.
Комментарии1
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zemljanka 18 марта 2018 | 02:31
Молодец!
Поздравления.