02:07, 18 марта 2018
В Нью-Йорке около 150 тысяч человек приняли участие в параде в честь Дня святого Патрика
К традиционному шествию в день покровителя Ирландии на Манхэттене присоединились, в том числе, мэр мегаполиса и губернатор штата. Почётным гостем стал премьер Ирландии Лео Варадкар, который находится в США с визитом. Участники в зелёной одежде проследовали под звуки волынок. Шествие длилось около шести часов.
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