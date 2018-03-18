В Нью-Йорке около 150 тысяч человек приняли участие в параде в честь Дня святого Патрика

К традиционному шествию в день покровителя Ирландии на Манхэттене присоединились, в том числе, мэр мегаполиса и губернатор штата. Почётным гостем стал премьер Ирландии Лео Варадкар, который находится в США с визитом. Участники в зелёной одежде проследовали под звуки волынок. Шествие длилось около шести часов.