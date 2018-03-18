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02:05, 18 марта 2018

Москва попросила ОБСЕ защитить российских журналистов, работающих в Великобритании

Это связано со случаями угроз в адрес работников СМИ, сказал в интервью НТВ посол нашей страны в Лондоне Александр Яковенко. Он добавил, что в адрес дипломатов тоже поступают угрозы, но их, по словам посла, меньше, чем слов поддержки.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон решил выслать 23 российских дипломата.

Москва в ответ объявила о высылке 23 британских дипломатов, прекращении работы Британского совета и закрытии консульства в Петербурге.

Комментарии

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monik_7 18 марта 2018 | 02:14

Но слов поддержки былот так много, что пришлось обращаться в ОБСЕ за защитой

tks 18 марта 2018 | 02:29

Посол Лжи.

angmarsky 18 марта 2018 | 02:34

Да пусть защищают журналистов (например, из "Радио Свобода"). А вот пропагандоны из всяких RT должны получить по полной.

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