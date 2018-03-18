На некоторых избирательных участках камеры не позволяют следить за урнами для голосования, заявляют в движении «Голос»

Там ссылаются на жалобы, поступившие от наблюдателей и членов избирательных комиссий. В одних случаях урны расположены слишком далеко от камер, в других — обзор перекрывает избиратель, когда подходит опустить бюллетень. В свою очередь МБХ-Медиа сообщает, что на одном из избирательных участков Камчатки камеру закрыли полупрозрачной занавеской. Сайт также отмечает, что камеры есть не везде, на некоторых участках в этом раз установлены непрозрачные урны.