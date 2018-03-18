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02:05, 18 марта 2018

При одном из избирательных участков Владивостока, по утверждению наблюдателей, организовали приём гинеколога

О таком способе повысить явку сообщает сайт МБХ-Медиа. По его сведениям, врач будет вести приём до часу дня. О других попытках повысить явку пишет агентство РИА Новости. По его сведениям, на Камчатке власти, ссылаясь на непогоду, организовали доставку избирателей к участкам.

Комментарии

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ed10075 18 марта 2018 | 02:11

Психиатор был бы уместнее.

sveklotron_7 18 марта 2018 | 02:14

Кошмар какой...После такого, выборы явно нелегитимны. На участках ни в коем случае не должно быть никаких медработников!

keep_moving 18 марта 2018 | 02:14

Так в Москве в Северном округе тоже в некоторых школах организуют в день выборов сдачу крови на предрасположенность к раку груди и раку предстательной железы. Кровь из вены, с 10 до 14.00.))) В ФБ ссылка висела в группах со списками школ. Некоторые пойдут, кстати, именно из-за этого. Бесплатно все.)))

tks 18 марта 2018 | 02:35

Интересно, а осмотр рукосуя он типо до или после голосуя?

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