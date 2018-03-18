При одном из избирательных участков Владивостока, по утверждению наблюдателей, организовали приём гинеколога

О таком способе повысить явку сообщает сайт МБХ-Медиа. По его сведениям, врач будет вести приём до часу дня. О других попытках повысить явку пишет агентство РИА Новости. По его сведениям, на Камчатке власти, ссылаясь на непогоду, организовали доставку избирателей к участкам.