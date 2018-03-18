В ЦИК не увидели нарушений в Южно-Сахалинске, где к открытию участка в урнах для голосования уже оказались бюллетени

В Центризбиркоме не увидели нарушений в Южно-Сахалинске, где к открытию избирательного участка в урнах для голосования уже оказались бюллетени. К тому моменту успели проголосовать полицейские и члены избирательной комиссии, утверждают в ЦИК. Соответствующий комментарий Ценризбиркома приводит агентство РИА Новости. О том, что на момент прихода первого избирателя в урнах уже были бюллетени, стало известно от пользователей Твиттера.