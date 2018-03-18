02:04, 18 марта 2018
В ЦИК не увидели нарушений в Южно-Сахалинске, где к открытию участка в урнах для голосования уже оказались бюллетени
В Центризбиркоме не увидели нарушений в Южно-Сахалинске, где к открытию избирательного участка в урнах для голосования уже оказались бюллетени. К тому моменту успели проголосовать полицейские и члены избирательной комиссии, утверждают в ЦИК. Соответствующий комментарий Ценризбиркома приводит агентство РИА Новости. О том, что на момент прихода первого избирателя в урнах уже были бюллетени, стало известно от пользователей Твиттера.
Комментарии4
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antiputin_antifa 18 марта 2018 | 02:09
Результат деятельности шайки Путина, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Путина , как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: НИЧЕГО!
Путин боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения.
бюллетени подделать можно, а пустые участки – нет.
БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !
canary 18 марта 2018 | 02:14
О! Началось! пошла плясать губерния ))
tks 18 марта 2018 | 02:24
Сижу, не пью уже с утра,
На завтра будут выборА.
Я должен быть предельно трезв,
Чтобы в графу поставить крест.
Э-э-э-хей... растёт правосознание,
Э-э-э-хей.
Дружок принёс в кармане грамм,
А я готовлюсь к выборам,
Не буду нюхать не х#ра,
Чтоб не сорвались выборА.
Э-э-э-хей... пойдёт голосование,
Э-э-э-хей.
В ларьке дают отличный клей,
А я не буду, хоть убей,
Сегодня лягу трезво спать,
Чтобы назавтра резво встать.
Э-э-э-хей... пойду почищу зубы,
Э-э-э-хей.
И вот настал великий день,
Мне дали в руки бюллетень,
Беру и ставлю крестик - э-э-х,
Я голосую против всех!
Э-э-э-хей,
С козлами не играю.
Э-э-э-хей,
Я вас не выбираю.
Э-э-э-хей,
Идёт голосование.
Э-э-э-хей.
Выборы, выборы,
Кандидаты - п#доры!
© Сергей Шнуров. Выборы, выборы.
kisa2000 18 марта 2018 | 02:46
странно увидеть нарушения едва открыв глаза. Всё еще впереди и карусели и закулисные игры. вперёд к победе путинизма в отдельно взятой стране.