На Чукотке спустя два часа после начала голосования на президентских выборах явка превысила 28 %

Об этом сообщила агентству Интерфакс председатель избирательной комиссии округа Оксана Талызина. По её словам, никаких нарушений нет. С помощью системы наблюдения можно было увидеть, что на Чукотке уже к открытию участков выстроились очереди. В Центризбиркоме выразили уверенность в том, что люди добровольно пришли в воскресенье в 8 часов утра.

На Камчатке явка к 10 утра по местному времени составила около 13%. В краевом избиркоме также заявляют об отсутствии нарушений.