02:04, 18 марта 2018
На Чукотке спустя два часа после начала голосования на президентских выборах явка превысила 28 %
Об этом сообщила агентству Интерфакс председатель избирательной комиссии округа Оксана Талызина. По её словам, никаких нарушений нет. С помощью системы наблюдения можно было увидеть, что на Чукотке уже к открытию участков выстроились очереди. В Центризбиркоме выразили уверенность в том, что люди добровольно пришли в воскресенье в 8 часов утра.
На Камчатке явка к 10 утра по местному времени составила около 13%. В краевом избиркоме также заявляют об отсутствии нарушений.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
antiputin_antifa 18 марта 2018 | 02:07
Результат деятельности шайки Путина, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Путина , как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: НИЧЕГО!
Путин боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения.
бюллетени подделать можно, а пустые участки – нет.
БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !
sveklotron_7 18 марта 2018 | 02:08
antiputin_antifa: Ну и какого хера ты дебил агитируешь за Путина? Это же противозаконно!.
antiputin_antifa 18 марта 2018 | 02:13
sveklotron_7:
противозаконна ОПГ Путина
Вонючее быдло,
менты,
гэбня,
тимченки,
ротенберги,
пригожинские портянки
и прочая мразь
- все на переназначение Плешивой Паскуды - убийцы !
sveklotron_7 18 марта 2018 | 02:16
antiputin_antifa: Ты, скот, все-таки продолжаешь агитировать за Путина в запреттный для агитации период! Тебе светит срок!
danko_fuflo 18 марта 2018 | 02:17
sveklotron_7: хоклоскот.
antiputin_antifa 18 марта 2018 | 02:20
danko_fuflo:
Результат деятельности шайки Путина, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Путина , как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: НИЧЕГО!
Путин боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения.
БЮЛЛЕТЕНИ ПОДДЕЛАТЬ МОЖНО, НО ПУТЫЕ УЧАСТКИ – НЕТ !
БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !
danko_fuflo 18 марта 2018 | 02:21
antiputin_antifa: тфу на тебя. Спамер.
antiputin_antifa 18 марта 2018 | 02:27
danko_fuflo:
:) ты на ночной смене, вонючая путинская мразь?
danko_fuflo 18 марта 2018 | 02:29
antiputin_antifa: а ты на дневной, вкусно пахнущая парашенская свинка?
antiputin_antifa 18 марта 2018 | 02:17
sveklotron_7:
противозаконна ОПГ Путина
Вонючее быдло,
менты,
гэбня,
тимченки,
ротенберги,
пригожинские портянки
и прочая мразь
- все на переназначение Плешивой Паскуды - убийцы !
monik_7 18 марта 2018 | 02:11
чукчи сбежались за огненной водой
pushok1971 18 марта 2018 | 02:13
monik_7: Все на вырабы! Выбросьте свой голос, свою свободу, и свои права на ближайшие 6 лет в урну!
canary 18 марта 2018 | 02:12
дальше так же бойко пойдет? интересно чем их подманивают ))
putinnavsegda 18 марта 2018 | 02:19
Люди получали открепительные и ехали за тысячи километров - на Чукотку, чтобы первыми поддержать любимого Президента!
vadimp 18 марта 2018 | 02:20
"Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро.
Известно всем, тарам-парам, на то оно и утро!"
:)
tks 18 марта 2018 | 02:26
ФАЛЬШ.
point3d 18 марта 2018 | 02:32
В 8 утра голосовать (за небольшой погрешностью) придут или роботы или рабы гонимые плетью.
kisa2000 18 марта 2018 | 02:42
point3d: мы не рабы рабы не мы, а ведь пришли, как гонимые плетью, но всего 13%, а могло быть хуже.
canary 18 марта 2018 | 02:45
В Центризбиркоме выразили уверенность в том, что люди добровольно пришли в воскресенье в 8 часов утра.
что вы, что вы! они с ночи стояли!