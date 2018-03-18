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02:04, 18 марта 2018

На Чукотке спустя два часа после начала голосования на президентских выборах явка превысила 28 %

Об этом сообщила агентству Интерфакс председатель избирательной комиссии округа Оксана Талызина. По её словам, никаких нарушений нет. С помощью системы наблюдения можно было увидеть, что на Чукотке уже к открытию участков выстроились очереди. В Центризбиркоме выразили уверенность в том, что люди добровольно пришли в воскресенье в 8 часов утра.
На Камчатке явка к 10 утра по местному времени составила около 13%. В  краевом избиркоме также заявляют об отсутствии нарушений.

Комментарии

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antiputin_antifa 18 марта 2018 | 02:07

Результат деятельности шайки Путина, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:

(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Путина , как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.

Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: НИЧЕГО!
Путин боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения.

бюллетени подделать можно, а пустые участки – нет.

БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !

sveklotron_7 18 марта 2018 | 02:08

antiputin_antifa: Ну и какого хера ты дебил агитируешь за Путина? Это же противозаконно!.

antiputin_antifa 18 марта 2018 | 02:13

sveklotron_7:

противозаконна ОПГ Путина

Вонючее быдло,
менты,
гэбня,
тимченки,
ротенберги,
пригожинские портянки
и прочая мразь

- все на переназначение Плешивой Паскуды - убийцы !

sveklotron_7 18 марта 2018 | 02:16

antiputin_antifa: Ты, скот, все-таки продолжаешь агитировать за Путина в запреттный для агитации период! Тебе светит срок!

danko_fuflo 18 марта 2018 | 02:17

sveklotron_7: хоклоскот.

antiputin_antifa 18 марта 2018 | 02:20

danko_fuflo:
Результат деятельности шайки Путина, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:

(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Путина , как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.

Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: НИЧЕГО!
Путин боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения.

БЮЛЛЕТЕНИ ПОДДЕЛАТЬ МОЖНО, НО ПУТЫЕ УЧАСТКИ – НЕТ !

БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !

danko_fuflo 18 марта 2018 | 02:21

antiputin_antifa: тфу на тебя. Спамер.

antiputin_antifa 18 марта 2018 | 02:27

danko_fuflo:

:) ты на ночной смене, вонючая путинская мразь?

danko_fuflo 18 марта 2018 | 02:29

antiputin_antifa: а ты на дневной, вкусно пахнущая парашенская свинка?

antiputin_antifa 18 марта 2018 | 02:17

sveklotron_7:

противозаконна ОПГ Путина

Вонючее быдло,
менты,
гэбня,
тимченки,
ротенберги,
пригожинские портянки
и прочая мразь

- все на переназначение Плешивой Паскуды - убийцы !

monik_7 18 марта 2018 | 02:11

чукчи сбежались за огненной водой

pushok1971 18 марта 2018 | 02:13

monik_7: Все на вырабы! Выбросьте свой голос, свою свободу, и свои права на ближайшие 6 лет в урну!

canary 18 марта 2018 | 02:12

дальше так же бойко пойдет? интересно чем их подманивают ))

putinnavsegda 18 марта 2018 | 02:19

Люди получали открепительные и ехали за тысячи километров - на Чукотку, чтобы первыми поддержать любимого Президента!

vadimp 18 марта 2018 | 02:20

"Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро.
Известно всем, тарам-парам, на то оно и утро!"
:)

tks 18 марта 2018 | 02:26

ФАЛЬШ.

point3d 18 марта 2018 | 02:32

В 8 утра голосовать (за небольшой погрешностью) придут или роботы или рабы гонимые плетью.

kisa2000 18 марта 2018 | 02:42

point3d: мы не рабы рабы не мы, а ведь пришли, как гонимые плетью, но всего 13%, а могло быть хуже.

canary 18 марта 2018 | 02:45

В Центризбиркоме выразили уверенность в том, что люди добровольно пришли в воскресенье в 8 часов утра.

что вы, что вы! они с ночи стояли!

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