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01:07, 18 марта 2018

Защитник «Рубина» Руслан Камболов вызван в сборную России по футболу вместо Александра Кокорина

Футболист казанского клуба в конце марта примет участие в товарищеских матчах против команд Бразилии и Франции, сообщает пресс-служба РФС. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в матче Лиги Европы против немецкого «Лейпцига» получил разрыв крестообразных связок колена. Спортсмена прооперировали в Италии. Реабилитация, как ожидается, займёт около пяти месяцев.

Комментарии

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ed10075 18 марта 2018 | 01:26

Черсесов проявляет по истине баранье упрямство и бабьи обиды, игнорируя Дзюбу.
Ну кто такой Камболов, при всём к нему уважении? А у Дзюбы характер, он тот, кто может повести за собой команду, зажечь печь спортивной злостью.

smart2002 18 марта 2018 | 01:32

Видно совсем плохи дела...

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