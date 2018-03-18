01:07, 18 марта 2018
Защитник «Рубина» Руслан Камболов вызван в сборную России по футболу вместо Александра Кокорина
Футболист казанского клуба в конце марта примет участие в товарищеских матчах против команд Бразилии и Франции, сообщает пресс-служба РФС. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в матче Лиги Европы против немецкого «Лейпцига» получил разрыв крестообразных связок колена. Спортсмена прооперировали в Италии. Реабилитация, как ожидается, займёт около пяти месяцев.
Комментарии2
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ed10075 18 марта 2018 | 01:26
Черсесов проявляет по истине баранье упрямство и бабьи обиды, игнорируя Дзюбу.
Ну кто такой Камболов, при всём к нему уважении? А у Дзюбы характер, он тот, кто может повести за собой команду, зажечь печь спортивной злостью.
smart2002 18 марта 2018 | 01:32
Видно совсем плохи дела...