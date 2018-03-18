01:06, 18 марта 2018
Активность хакеров накануне президентских выборов возросла, утверждают в Ростелекоме
По словам главы компании Михаила Осеевского, накануне, в частности, были атакованы сайты Роскомнадзора и Ленты.ру. При этом Осеевский выразил уверенность, что сегодня, в день голосования, сбоев не будет, передаёт РИА Новости.
Комментарии3
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kottigr1 18 марта 2018 | 01:22
Русские хаккеры взломали мозг Путину, но не нашли там ничего кроме тараканов...
fresh_breeze 18 марта 2018 | 01:35
Простите их... Это последний шанс "всего прогрессивного человечества" подсадить Россию на внешнее управление. )))
sobak_a 18 марта 2018 | 01:52
Активность пригожинских троллей тоже возросла.На этой неделе на Дзене не на каждый ресурс и зайдешь,если висит негатив про Путина.