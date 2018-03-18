Z Архив новостей новости
5 3 6 161
01:06, 18 марта 2018

Активность хакеров накануне президентских выборов возросла, утверждают в Ростелекоме

По словам главы компании Михаила Осеевского, накануне, в частности, были атакованы сайты Роскомнадзора и Ленты.ру. При этом Осеевский выразил уверенность, что сегодня, в день голосования, сбоев не будет, передаёт РИА Новости.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kottigr1 18 марта 2018 | 01:22

Русские хаккеры взломали мозг Путину, но не нашли там ничего кроме тараканов...

fresh_breeze 18 марта 2018 | 01:35

Простите их... Это последний шанс "всего прогрессивного человечества" подсадить Россию на внешнее управление. )))


sobak_a 18 марта 2018 | 01:52

Активность пригожинских троллей тоже возросла.На этой неделе на Дзене не на каждый ресурс и зайдешь,если висит негатив про Путина.

Сегодня в эфире