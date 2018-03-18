01:05, 18 марта 2018
В новозеландском Окленде прошли пикеты с призывом бойкотировать сегодняшние выборы президента России
Об этом, как сообщает агентство ТАСС, рассказал посол нашей страны в Новой Зеландии Валерий Терещенко. Он уточнил, что акция прошла около одного из трёх избирательных участков, открытых сегодня на территории страны.
Комментарии6
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liquidsky__ 18 марта 2018 | 01:14
2 колбасных эммигранта отметились?
russsibiryak 18 марта 2018 | 01:24
liquidsky__: Ха, новый тролль взят на работу у повара. Дерзай, шлюха, сосиску хозяйскую зарабатывай !
ltvjrhfn1 18 марта 2018 | 01:51
russsibiryak:
какой же ты новый, тебя тут позавчера в четыре ствола все кому не лень надували..
fresh_breeze 18 марта 2018 | 01:16
И конечно, это не вмешательство англосаксов в российские выборы, угу...
emov 18 марта 2018 | 01:33
Смотри-ка, и туда пидоры добрались, и оттуда пытаются нагадить РФ.
komandarm_68 18 марта 2018 | 02:34
два придурка в три ряда? Достали )