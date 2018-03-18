Z Архив новостей новости
5 6 6 784
01:05, 18 марта 2018

В новозеландском Окленде прошли пикеты с призывом бойкотировать сегодняшние выборы президента России

Об этом, как сообщает агентство ТАСС, рассказал посол нашей страны в Новой Зеландии Валерий Терещенко. Он уточнил, что акция прошла около одного из трёх избирательных участков, открытых сегодня на территории страны.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

liquidsky__ 18 марта 2018 | 01:14

2 колбасных эммигранта отметились?

russsibiryak 18 марта 2018 | 01:24

liquidsky__: Ха, новый тролль взят на работу у повара. Дерзай, шлюха, сосиску хозяйскую зарабатывай !

ltvjrhfn1 18 марта 2018 | 01:51

russsibiryak:
какой же ты новый, тебя тут позавчера в четыре ствола все кому не лень надували..

fresh_breeze 18 марта 2018 | 01:16

И конечно, это не вмешательство англосаксов в российские выборы, угу...

emov 18 марта 2018 | 01:33

Смотри-ка, и туда пидоры добрались, и оттуда пытаются нагадить РФ.

komandarm_68 18 марта 2018 | 02:34

два придурка в три ряда? Достали )

Сегодня в эфире