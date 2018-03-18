Движение в защиту прав избирателей «Голос» получило первые на сегодня жалобы

Сразу несколько наблюдателей и членов избирательных комиссий на Камчатке и Чукотке сообщили, что на их участках урны для голосования расположены слишком далеко от видеокамер. В ряде случаев обзор перекрывает избиратель, когда подходит опустить бюллетень. Это не даёт возможности фиксировать вероятные вбросы, говорится на сайте «Голоса».