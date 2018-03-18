Сразу несколько движений готовы принять сообщения о нарушениях на сегодняшних выборах

Среди них «Голос», «Гражданин Наблюдатель» и «Сонар». Им, в частности, можно передать сведения о принуждении к голосованию. В случаях, когда за отказ голосовать работодатель грозит увольнением или неприятностями на работе, заявления должны принять полиция, прокуратура и Центризбирком. Об этом сообщает сайт «МБХ-Медиа». Он также обращает внимание на некоторые подозрительные эпизоды на сегодняшних выборах. В частности сообщает, что на одном из участков в Чукотском округе толпы людей появляются с интервалом в 20 минут. Также со ссылкой на пользователей Твиттера сайт утверждает, что на одном из участков Южно-Сахалинска к моменту прихода первого избирателя, в урнах для голосования уже находились бюллетени.