01:03, 18 марта 2018
На Чукотке, где два часа назад начались выборы президента, с открытием участков выстроились очереди
Об этом свидетельствуют видеотрансляции. Политик Алексей Навальный, комментируя эти кадры в Твиттере, усомнился в том, что люди добровольно пришли стоять в очереди в воскресенье в 8 утра. Между тем в ЦИК ничего подозрительного не увидели. Зампред комиссии Николай Булаев, комментируя наплыв желающих проголосовать, выразил уверенность в том, что нарушений нет. Следить за голосованием на большинстве избирательных участков сегодня можно с помощью сайта nashvybor2018.ru.
Комментарии50
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kottigr1 18 марта 2018 | 01:09
Владимир Путин - настоящий чукотский лидер !
danko_fuflo 18 марта 2018 | 01:12
kottigr1: 2 чурка котингера, 7 пивных, 3 детских садиков. 2 коломраси! 1 старухаданко2. 1 маями.
kottigr1 18 марта 2018 | 01:15
danko_fuflo: Идут бараны и бьют в барабаны, бегут олени и несут бюллетени..
danko_fuflo 18 марта 2018 | 01:18
kottigr1: ты бы записался стихотворцем в журнал сельская жизнь. Получал бы стабильно 10.80 в гривнах! Как старуху1 мать твою.
patrik03 18 марта 2018 | 01:21
Всем пока, пойду покемарю, ведь завтра на выборы идти голосовать.
danko_fuflo 18 марта 2018 | 01:23
patrik03: староймрасиданко сегодня весь день тереться и всю ночь! Не зря сутки продут в маями!
el_borz 18 марта 2018 | 01:25
Очередь, говорите?
Наверное чукчам холодильники пообещали для сугрева.. и огненной аоды)))
ltvjrhfn1 18 марта 2018 | 01:46
el_borz:
за стакан бормотени враскоряку встанешь?
kottigr1 18 марта 2018 | 01:30
danko_fuflo: Пойдешь выбрасывать свой голос в урну ?
gordy 18 марта 2018 | 01:24
"На Чукотке, где два часа назад начались выборы президента, с открытием участков выстроились очереди"
Им сказали, что под псевдонимом Путин в Президенты баллотируется Абрамович?
antiputin_antifa 18 марта 2018 | 01:48
Результат деятельности шайки Путина, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Путина , как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: НИЧЕГО!
Путин боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения.
бюллетени подделать можно, а пустые участки – нет.
БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !
patrik03 18 марта 2018 | 01:12
Политик Алексей Навальный, комментируя эти кадры в Твиттере, усомнился в том, что люди добровольно пришли стоять в очереди в воскресенье в 8 утра...
Неужели этот жалкий госдеповский выпердыш, которого местные жители через раз били во время их поездок по стране, действительно надеялся сорвать выборы в России? Да нет, не может быть, что это он серьёзно.
russsibiryak 18 марта 2018 | 02:35
patrik03: Ты же спать идти собрался , иди уж. зануда, уткнись в кушетку свою, угомонись, в будущем много придется своих хозяев выгораживать.
canary 18 марта 2018 | 02:50
russsibiryak: Не мешайте ему радоваться, у этой категории начался пир духа.
danko1 18 марта 2018 | 01:14
kottigr1: Интересно, людям-рабам заплатили или только пообещали?
Рабы другой власти не заслуживают. Обидно, что те, для кого слова "свобода и демократия" не пустой звук, из-за таких рабов страдают.
Но поверить в то, что люди спозаранку массово пришли голосовать, только совсем безумный может.
Не было такого никогда. Но кадр для ЦТ засняли и будут зомбировать других.
danko_fuflo 18 марта 2018 | 01:16
danko1: о а вот и стараямрсь1 из маями. Пойдёшь голосовать? Цт. Трёшься? Спать!
danko_fuflo 18 марта 2018 | 01:20
danko1: коломраси и старухаданко2 из маями трутся не по детски!!
el_borz 18 марта 2018 | 01:27
danko_fuflo: Чудак на букву М ..можешь мне еще рекомендаций парочку одолжить?. Я польщен.
danko_fuflo 18 марта 2018 | 02:19
el_borz: принимай бармалей! Рекомендую. Не всё бабок рекомендовать.
kottigr1 18 марта 2018 | 01:17
danko1: Интересно, людям-рабам заплатили или только пообещали?
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Это кино.
pusin_patriot 18 марта 2018 | 01:24
danko1: Да ничего, ещё каких-нибудь 50 лет и лицо демократии изменится на латынинские по избирательному цензу, по имущественному признаку. Когда приходы-расходы во взаимоотношениях с государством в БД, кто заплатил государству больше чем получил - тот голосует. Бюджетники, врачи, учителя, чиновники, силовики, военные, полиция - на получке бюджета и не голосуют. Когда эмигранты и пособиеполучатели заведут бесконечный популизм в тупик и встанет вопрос выживания. Большие перемены возникают только когда вопрос идёт именно о выживании. Сейчас Европа движется именно по этому направлению.
aleko_1 Александр Королев 18 марта 2018 | 01:23
kottigr1: "Политик Алексей Навальный, комментируя эти кадры в Твиттере, усомнился в том, что люди добровольно пришли в воскресенье в 8 утра…" Чукчам сказали, что завезли туда спиртное и продукты. без талонов.
danko_fuflo 18 марта 2018 | 01:09
Вот это правильно!!!
kottigr1 18 марта 2018 | 01:12
danko_fuflo: Даешь Путина каждому на передержку ! Шесть лет пролетят незаметно...
danko_fuflo 18 марта 2018 | 01:14
kottigr1: ты бы попку себе заткнул. А то неугомонный очень. 3 вытрезвителя. Капец колотроллям! Зачем тёрлись 5 лет? Старухаданко повесится.
minerr 18 марта 2018 | 01:12
А Навальный ещё не рассмотрел у них на руках наручники и заградотряды с пулемётами по кругу?
russsibiryak 18 марта 2018 | 02:41
minerr: Этого ещё этапом дождемся, и также, не будем удивляться. Люди ко всему привыкают, самые приспособляемые прижились в рф.
tks 18 марта 2018 | 01:14
Сижу, не пью уже с утра,
На завтра будут выборА.
Я должен быть предельно трезв,
Чтобы в графу поставить крест.
Э-э-э-хей... растёт правосознание,
Э-э-э-хей.
Дружок принёс в кармане грамм,
А я готовлюсь к выборам,
Не буду нюхать не х#ра,
Чтоб не сорвались выборА.
Э-э-э-хей... пойдёт голосование,
Э-э-э-хей.
В ларьке дают отличный клей,
А я не буду, хоть убей,
Сегодня лягу трезво спать,
Чтобы назавтра резво встать.
Э-э-э-хей... пойду почищу зубы,
Э-э-э-хей.
И вот настал великий день,
Мне дали в руки бюллетень,
Беру и ставлю крестик - э-э-х,
Я голосую против всех!
Э-э-э-хей,
С козлами не играю.
Э-э-э-хей,
Я вас не выбираю.
Э-э-э-хей,
Идёт голосование.
Э-э-э-хей.
Выборы, выборы,
Кандидаты - п#доры!
© Сергей Шнуров. Выборы, выборы.
arkady 18 марта 2018 | 01:15
Ну если сам Навальный усомнился, тогда конечно.
budweiser23 18 марта 2018 | 01:17
Я занял вам очередь для голосования, не ищите меня, я сам вас найду...
Путен
macsimus001 18 марта 2018 | 01:27
- начались выборы президента, с открытием участков выстроились очереди --------- ..... То бурлаки идут бечевой!
alena01 18 марта 2018 | 01:27
Не понимает Алексей, что Чукоткой правит похмелье...
С самого ранья...
beobachter 18 марта 2018 | 01:29
https://echo.msk.ru/news/2167430-echo.html усомнился в том, что люди добровольно пришли стоять в очереди в воскресенье в 8 утра.
Люди видимо боятся, что им может нехватить бюллетеней. Мало ли кто и когда засунет их в урну....
captainobvious 18 марта 2018 | 01:30
их согнали под дулами автоматов, очевидно же...
all_seeing74 18 марта 2018 | 01:33
Ну какой идиот с утра попрется на избирательный участок? Добровольно?!)))
canary 18 марта 2018 | 02:06
all_seeing74: может , тоже авто разыграют как в Калуге. ведь побегуууут!
russsibiryak 18 марта 2018 | 02:45
canary: Да легко заинтересовать. Где-то в 90-е, чтобы поднять посещаемость хоккейных матчей (совсем тогда народ похерил внутренний хоккей), разыгрывали среди билетников авто иномарку. Угадали сразу!
macsimus001 18 марта 2018 | 01:34
начались выборы президента, с открытием участков выстроились очереди-------;Однако,вертолёт прилетел,спирт привёз )))
uryden 18 марта 2018 | 01:39
Чекисты сгоняют людей к избирательным участкам.
А Навальному, привыкшему к тому, что все его инициативы и митинги оплачиваются, уже и не понять, что ещё остались люди, которые что-то делают бесплатно.
macsimus001 18 марта 2018 | 01:47
uryden: Значит ты получал СМСки от работодателя,с требованием фото видео доказательств твоего участия в выборах.
macsimus001 18 марта 2018 | 01:50
macsimus001: не получал
russsibiryak 18 марта 2018 | 02:48
macsimus001: Да это работодатель и есть, сверху на него другие методы, вот он и здесь проявляет себя, как ему наказали.
j_partizan 18 марта 2018 | 01:41
Значит люди на Чукотке во всём смогли разобраться, а я до сих пор в отчаянии, не вижу в программах кандидатов необходимых шагов для вывода страны из экономического и политического кризиса.
Моё мнение, приватизирлванные предприятия должны вернуться в собственность трудовых коллективов, а нынешних владельцев предприятий необходимо обязать восстановить деятельность предприятий, существовавшую на момент приватизации.
С этого необходимо начинать, иного цивилизованного пути развития у страны нет. Все остальные предложения по государственной собственности, принадлежавшей СССР, ни что иное как легализация краденного.
inna2101 18 марта 2018 | 01:47
Сомнительно, что побежали вот так толпами голосовать. Может быть, какие-то дешевые товары или, в самом деле, принудили. Из тех путинистов, которых я знаю, никто бежать не собирается, может, и вовсе не пойдут, итак ясно, что выберут.
oleg_kievlyanin 18 марта 2018 | 01:48
А они хоть знают, что сегодня выборы?
kisa2000 18 марта 2018 | 01:49
что можно сделать, если люди верят телевизору и не стараются думать глубже. А скорее всего хотят покоя и уверенности хоть в малом.
nanaryfive 18 марта 2018 | 01:54
Политик Алексей Навальный, комментируя эти кадры в Твиттере, усомнился в том, что люди добровольно пришли стоять в очереди в воскресенье в 8 утра.
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Провальный 2098! Сегодня назло этому уроду пойду проголосую.
canary 18 марта 2018 | 02:00
выстроились очереди
класс! встать ни свет , ни заря, с утра пораньше в выходной день и по морозцу в избирательный участок в очередь , а что так неймется-то? до вечера времени много.
sobak_a 18 марта 2018 | 02:02
Да,понятно всё.Привезли с дальних аулов спозаранку и выкинули с автобуса к избирательному участку.Там мороз,поди градусов 30?Даже тут о людях не позаботились...
putinnavsegda 18 марта 2018 | 02:13
Люди получали открепительные и ехали за тысячи километров - на Чукотку, чтобы первыми поддержать любимого Президента!