"На Чукотке, где два часа назад начались выборы президента, с открытием участков выстроились очереди"

Об этом свидетельствуют видеотрансляции. Политик Алексей Навальный, комментируя эти кадры в Твиттере, усомнился в том, что люди добровольно пришли стоять в очереди в воскресенье в 8 утра. Между тем в ЦИК ничего подозрительного не увидели. Зампред комиссии Николай Булаев, комментируя наплыв желающих проголосовать, выразил уверенность в том, что нарушений нет. Следить за голосованием на большинстве избирательных участков сегодня можно с помощью сайта nashvybor2018.ru.