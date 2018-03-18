Все стадионы, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, сдадут в течение трех недель

Как сказал ТАСС первый замминистра строительства Леонид Ставицкий, работы, которые связаны с вводом в эксплуатацию этих объектов, идут в плановом режиме. Стадионы находятся в приблизительно одинаковой степени готовности. Один из самых сложных объектов, который требует внимания, — это стадион в Самаре.