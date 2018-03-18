00:00, 18 марта 2018
Все стадионы, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, сдадут в течение трех недель
Как сказал ТАСС первый замминистра строительства Леонид Ставицкий, работы, которые связаны с вводом в эксплуатацию этих объектов, идут в плановом режиме. Стадионы находятся в приблизительно одинаковой степени готовности. Один из самых сложных объектов, который требует внимания, — это стадион в Самаре.
Комментарии3
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kottigr1 18 марта 2018 | 00:24
Все стадионы, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, сдадут в течение трех недель
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Так и будет.. ! В Самаре около стадиона уже даже цветы в снег высаживают...
anatolr 18 марта 2018 | 00:26
Сдадут в течение трех недель? КАК, ОНИ ЕЩЕ НЕ СДАНЫ?
А как же бакланы, им сообщили или уже поздно?
Любопытный Аnatолий
grossalexis032018 18 марта 2018 | 00:40
Главное сдать, доделывать незначительные огрехи - отсутствие канализации, не закрывающиеся дверки туалетов и сами туалеты. протекающие перекрытия и трещины в стенах будут по мере приближения Мундиаля 2022 года!!!