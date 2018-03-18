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00:00, 18 марта 2018

Все стадионы, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, сдадут в течение трех недель

Как сказал ТАСС первый замминистра строительства Леонид Ставицкий, работы, которые связаны с вводом в эксплуатацию этих объектов, идут в плановом режиме. Стадионы находятся в приблизительно одинаковой степени готовности. Один из самых сложных объектов, который требует внимания, — это стадион в Самаре.

Комментарии

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kottigr1 18 марта 2018 | 00:24

Все стадионы, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, сдадут в течение трех недель
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Так и будет.. ! В Самаре около стадиона уже даже цветы в снег высаживают...

anatolr 18 марта 2018 | 00:26

Сдадут в течение трех недель? КАК, ОНИ ЕЩЕ НЕ СДАНЫ?
А как же бакланы, им сообщили или уже поздно?

Любопытный Аnatолий

grossalexis032018 18 марта 2018 | 00:40

Главное сдать, доделывать незначительные огрехи - отсутствие канализации, не закрывающиеся дверки туалетов и сами туалеты. протекающие перекрытия и трещины в стенах будут по мере приближения Мундиаля 2022 года!!!

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