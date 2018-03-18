В США в возрасте 37 лет умер хакер Адриан Ламо – его имя связано со скандальным делом Брэдли Мэннинга

Именно Ламо фактически «сдал» властям военнослужащего, который сотрудничал с WikiLeaks.

Все произошло в городе Уичита, штат Канзас. Что именно стало причиной смерти молодого человека – неизвестно. Би-би-си удалось связаться с судмедэкспертами, однако подробности и обстоятельства случившегося они раскрывать не стали. Адриан Ламо получил мировую известность в связи с делом информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга. Он состоял в переписке с Ламо, и сообщил ему, что предал огласке секретные материалы, в том числе видео расстрела мирных жителей с американского вертолета в Ираке еще в 2007 году. Позже Адриан Ламо сообщил об этом властям. За сотрудничество с WikiLeaks Брэдли Мэннинга приговорили к 35 годам тюрьмы. В заключении бывший военнослужащий сменил пол, взял имя Челси Мэннинг, спустя некоторое время президент Обама сократил осужденной срок пребывания в тюрьме. Сейчас Мэннинг на свободе. Сам Адриан Ламо еще много лет назад заявил, что его вынудили «сдать» властям информатора WikiLeaks. Основатель же проекта Джулиан Ассанж называл Ламо «жалким жуликом, не имеющим представления о человеческой порядочности».

Адриан Ламо в начале двухтысячных был осужден за киберпреступления. На счету хакера взломы компьютерных сетей компании Yahoo, Microsoft, а также газеты The New York Times.