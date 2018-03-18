Компания, которая работала с предвыборным штабом Дональда Трампа, станет фигурантом дела

Свое расследование планирует провести прокуратура Массачусетса. В прессе появились сообщения, что фирма Cambridge Analytica без разрешения воспользовалась личной информацией пользователей Facebook для составления психологических портретов избирателей США. Сегодня стало известно, что администрация социальной сети заблокировала аккаунт этой компании за нарушение правил пользования интернет-ресурсом. Как пишет New York Times, в распоряжении Cambridge Analytica оказались сведения о 50 млн. пользователей.