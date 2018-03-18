00:00, 18 марта 2018
На полигоне «Ядрово» под Волоколамском пройдет очередной пикет за закрытие мусорной свалки
Люди дышат сероводородом, превышены все экологические нормы, — рассказал «Эху Москвы» местный активист Сергей Жуков.
Сергей Жуков добавил, что о превышении нормы люди узнали из соцсетей, а представители администрации никак не информировали местных жителей.
Комментарии3
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solonko 18 марта 2018 | 00:24
Это на этом полигоне намедни "Кинжал" испытывали? Да, страшное оружие.
seryj_wolk 18 марта 2018 | 00:37
Велика (в смысле большая) рфия, да вся загажена. Отступать можно только к дворцам Путина и членов его шоблы.
tks 18 марта 2018 | 00:46
Все на выборы π~∆@Ꝑ° √√√!! Все выборы - на ### !!!