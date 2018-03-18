На полигоне «Ядрово» под Волоколамском пройдет очередной пикет за закрытие мусорной свалки

Люди дышат сероводородом, превышены все экологические нормы, — рассказал «Эху Москвы» местный активист Сергей Жуков.

Сергей Жуков добавил, что о превышении нормы люди узнали из соцсетей, а представители администрации никак не информировали местных жителей.