Россия не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия

В Москве считают нереальным полное выполнение этого требования в директивном порядке, пояснил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он считает, что есть другие факторы, которые негативно влияют на стратегическую стабильность. В качестве примера Лавров назвал планы США вывести оружие в космос, а также глобальную систему противоракетной обороны. Первый многосторонний Договор о запрещении ядерного оружия члены ООН утвердили прошлым летом. Ни Россия, ни США в нем не участвовали.