00:00, 18 марта 2018
Россия не будет подписывать Договор о запрещении ядерного оружия
В Москве считают нереальным полное выполнение этого требования в директивном порядке, пояснил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он считает, что есть другие факторы, которые негативно влияют на стратегическую стабильность. В качестве примера Лавров назвал планы США вывести оружие в космос, а также глобальную систему противоракетной обороны. Первый многосторонний Договор о запрещении ядерного оружия члены ООН утвердили прошлым летом. Ни Россия, ни США в нем не участвовали.
Комментарии10
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solonko 18 марта 2018 | 00:20
Иначе король, вообще, останется голым.
danko1 18 марта 2018 | 00:42
solonko: Путин- это война и угроза всему Миру.
Какое разоружение, когда это единственное чем он пугает, развалив всё.
contador 18 марта 2018 | 00:46
danko1: Те кто пробирками в ООН трясут-вот они угроза всему миру!
shplint_04 18 марта 2018 | 00:53
Ничего не подписывать и строить как можно больше ракет, торпед и вообще всего, что может нести ядерные заряды.
solonko 18 марта 2018 | 00:55
contador: Страшные пробирки. Дистанционно вышибли россиянам мозги, до сих пор сказывается. Ужас.
vadimp 18 марта 2018 | 00:24
А то! Какой же варвар отдаст единственную дубинку?
antiputin_antifa 18 марта 2018 | 00:41
Результат деятельности шайки Путина, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Путина , как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: НИЧЕГО!
Путин боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения.
бюллетени подделать можно, а пустые участки – нет.
БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !
tks 18 марта 2018 | 00:42
Ясен перец, ведь иначе мордорашкинцам не стереть Вашингтон и Майями в ядерный пепел!
ivan444 18 марта 2018 | 00:46
Отобрать "ядерную дубинку" у безумного!
alextheterrible 18 марта 2018 | 00:52
Главный козырь захотели отнять у господина Пу?