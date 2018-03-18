00:00, 18 марта 2018
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль является гражданином России, подтвердили в посольстве в Лондоне
Между тем ни о нем, ни о его дочери после покушения ничего не известно, сказал в интервью НТВ глава дипмиссии Александр Яковенко.
В Москве отвергают обвинения в причастности к попытке отравить Скрипаля и его дочь
Комментарии5
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palmcoast___ 18 марта 2018 | 00:17
А россиянин?, тогда понятно., Путин своих не бросает.
neyexo 18 марта 2018 | 00:31
чтобы подтвердить это, лучше всего было бы предъявить пенсионные квитанции или счета, сколько начислено и где эти деньги
kottigr1 18 марта 2018 | 00:54
neyexo: Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль является гражданином России
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По большому счету и весь мир является Россией.. Просто он ещё не знает об этом счастье..
ivan127_4 18 марта 2018 | 00:48
И не только он, но и его дочь тоже гражданка России. Так что англичане попали. Нам нужно требовать вернуть наших граждан. И даже если их в клинике добьют, то тела все равно должны быть доставлены в Россию. Экспертиза установит причину смерти.
grossalexis032018 18 марта 2018 | 00:55
А что по этому поводу сообщает МИД Великобритании ? И как там поживает Эдичка Сноуден - а то давно о нем справлялся консул США в Московии;)) Да и новый директор ЦРУ на днях интересовалась его здоровьем.