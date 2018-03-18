В России сегодня отметят четвертую годовщину присоединения Крыма
На полуострове торжества начались еще в середине недели. Сегодня жителей ждут танцевальные шоу, мастер-классы и концерты. В Сыктывкаре гости соберутся, несмотря на двадцатиградусный мороз. Для них развернут полевую кухню. В Петрозаводске по случаю праздника состоится фестиваль фейерверков. В Калининграде на митинг по оценкам организаторов придут до 5 тысяч человек.
Одной из самых массовых может стать акция в Грозном, где власти Чечни рассчитывают собрать до 50 тысяч человек. Народные гуляния с угощениями запланированы во многих республиках Северного Кавказа. В Рязани и некоторых других городах проезд на общественном транспорте будет бесплатным.
В Москве праздничная акция пройдет на Манежной площади. Мероприятие начнется после закрытия избирательных участков.
Комментарии31
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volmar66 18 марта 2018 | 00:15
годовщину аннексии
kottigr1 18 марта 2018 | 00:16
volmar66: Крым российским даже сами крымчане не считают..
danko_fuflo 18 марта 2018 | 00:18
volmar66: вешайся каламрась.
doorin 18 марта 2018 | 00:19
Официальный представитель USA по Украине Курт Волкер призвал главкома сил НАТО в Европе Кертиса Скапаротти ликвидировать в ближайшие недели ЛНР, ДНР и освободить Крым от русских.
" Хватит чесать языками. Пора решительно действовать!" - возбужденно заявил Курт.
\ CNN \
alehan00074 18 марта 2018 | 00:22
danko_fuflo: обосрешься по случаю праздника?:))
contador 18 марта 2018 | 00:24
kottigr1: Вас опять шиза посетила .
jidkov 18 марта 2018 | 00:29
Четвёртая годовщина отжатия (аншлюса) Крыма...
contador 18 марта 2018 | 00:33
jidkov: Я понимаю, что можно отжать квартиру, бизнес, но людей (Крымчан) разве можно отжать?
jidkov 18 марта 2018 | 00:36
contador, можно купить. За обещания холявы...
contador 18 марта 2018 | 00:38
jidkov: Обещание халявы это "евроинтеграция" украины.
andreyoo 18 марта 2018 | 00:49
kottigr1: Это свежая мысль. И сколько крымчан не считают Крым российским?
master_analitik 18 марта 2018 | 00:27
volmar66:
Всех кто не признает Крым Российским следует отдавать под юрисдикцию Международного Казачьего суда, который таких людей приговорит к обязательной публичной порке. Но должна быть соблюдена демократия: все кто не хочет признавать Крым Российским может быть выпорот по решению МКС, а потом подвергнут штрафу. Таким образом многие русофобы будут спонсировать бюджет России.
antiputin_antifa 18 марта 2018 | 00:28
Результат деятельности шайки Путина, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Путина , как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: НИЧЕГО!
Путин боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения.
бюллетени подделать можно, а пустые участки – нет.
БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !
danko_fuflo 18 марта 2018 | 00:16
Крым наш!!!
kottigr1 18 марта 2018 | 00:21
danko_fuflo:Крым наш!!!
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Землю жрать будешь ?
nitinol 18 марта 2018 | 00:26
А раньше это был день Парижской коммуны... или что то в этом роде...
kottigr1 18 марта 2018 | 00:32
nitinol: Мир - хижинам ! Царям - гильотину !
ys171717 18 марта 2018 | 00:17
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах спамят как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения. А потому: только БОЙКОТ!
КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.
contador 18 марта 2018 | 00:26
ys171717: Все что вы тут пишите это про украину?
olegleon 18 марта 2018 | 00:17
Госдепартамент США:
- мы не признаем незаконные выборы в Крыму!
- а если крымчане проголосуют против Путина?
- то тогда мы сразу признаем выборы законными
alehan00074 18 марта 2018 | 00:25
olegleon: Крым? А что это?...Насрать:)))
pedro_juares 18 марта 2018 | 00:18
Грозный и Крым, это что до сих пор не города-побратимы? какой позор! куда смотрит начальство!
что, говорите, Крым - это не город? да похрен, пипл схавает!
contador 18 марта 2018 | 00:36
pedro_juares: Грозный город побратимс Львова. Вы разве не знали?
mikhail_spb_ 18 марта 2018 | 00:18
Что же нужно праздновать - пролонгацию или аннексию?
perevozchik62 18 марта 2018 | 00:30
Веселится и ликует весь народ !
antiputin_antifa 18 марта 2018 | 00:35
Вонючее быдло,
менты,
гэбня,
тимченки,
ротенберги,
пригожинские портянки
и прочая мразь
- все на переназначение Плешивой Паскуды-убийцы !
tks 18 марта 2018 | 00:36
Сижу, не пью уже с утра,
На завтра будут выборА.
Я должен быть предельно трезв,
Чтобы в графу поставить крест.
Э-э-э-хей... растёт правосознание,
Э-э-э-хей.
Дружок принёс в кармане грамм,
А я готовлюсь к выборам,
Не буду нюхать не х#ра,
Чтоб не сорвались выборА.
Э-э-э-хей... пойдёт голосование,
Э-э-э-хей.
В ларьке дают отличный клей,
А я не буду, хоть убей,
Сегодня лягу трезво спать,
Чтобы назавтра резво встать.
Э-э-э-хей... пойду почищу зубы,
Э-э-э-хей.
И вот настал великий день,
Мне дали в руки бюллетень,
Беру и ставлю крестик - э-э-х,
Я голосую против всех!
Э-э-э-хей,
С козлами не играю.
Э-э-э-хей,
Я вас не выбираю.
Э-э-э-хей,
Идёт голосование.
Э-э-э-хей.
Выборы, выборы,
Кандидаты - п#доры!
© Сергей Шнуров. Выборы, выборы.
contador 18 марта 2018 | 00:41
tks: Старый Крым, Старый Крым, Старый Крым у наших ног,
Слева море, справа горы и долины.
Отчего это все нам сегодня отдал бог?
Оттого что бог не любит Украину.
Отчего это все нам сегодня отдал бог?
Потому что бог не любит Украину.
Там у них, там у них с атаманами беда,
То ворюга, то убийца, то дубина.
Не видать, не видать им порядка никогда,
Потому что бог не любит Украину.
Не видать, не видать им порядка никогда,
Потому что бог не любит Украину.
На майдан с топором воевать пришел казак,
Шаровары распушил и взбил чуприну.
В США б и в РФ - по балде и в автозак.
Только бог совсем не любит Украину.
В США б и в РФ - по балде и в автозак.
Только бог совсем не любит Украину.
Хорошо казаку с казаками борщ варить
На огне из кизяка и из резины.
Тем огнем удалось полстолицы подпалить,
Потому что бог ушел из Украины,
Тем огнем удалось полстолицы подпалить,
Потому что бог не любит Украину.
Как же мне, как же мне жаль вменяемых людей,
Тех, кто строит и кует, растит скотину.
Всем балбесам подай фарш из их сырых мудей -
Боже, боже, возвратись на Украину!
Всяк балбес пусть жует фарш из собственных мудей.
Боже, боже, возвратись на Украину! Вадим Степанцов
tks 18 марта 2018 | 00:49
contador:
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salut__521 18 марта 2018 | 00:45
Ну и в мире отметют 4-ю годовщину аннексии Крыма и галочку, где надо, поставют, ибо за каждый годик пользования чужим имуществом процентики-то возмещения ущерба капают, а часики-то конца режима тИкают...
andreyoo 18 марта 2018 | 00:53
salut__521: Ну и в мире отметют 4-ю годовщину аннексии Крыма и галочку, где надо, поставют,...
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#весьмирснами, что ли?