В России сегодня отметят четвертую годовщину присоединения Крыма

На полуострове торжества начались еще в середине недели. Сегодня жителей ждут танцевальные шоу, мастер-классы и концерты. В Сыктывкаре гости соберутся, несмотря на двадцатиградусный мороз. Для них развернут полевую кухню. В Петрозаводске по случаю праздника состоится фестиваль фейерверков. В Калининграде на митинг по оценкам организаторов придут до 5 тысяч человек.

Одной из самых массовых может стать акция в Грозном, где власти Чечни рассчитывают собрать до 50 тысяч человек. Народные гуляния с угощениями запланированы во многих республиках Северного Кавказа. В Рязани и некоторых других городах проезд на общественном транспорте будет бесплатным.

В Москве праздничная акция пройдет на Манежной площади. Мероприятие начнется после закрытия избирательных участков.