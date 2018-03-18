Президентские выборы начались в России

Участки час назад открылись на Дальнем Востоке. Между тем многие пользователи отмечают, что на видеотрансляциях с участков на Чукотке видно огромное количество людей, обычно не характерное для первых часов работы УИК.

В Центризбиркоме, как передает ТАСС, тоже отметили очереди из желающих проголосовать первыми. Там выразили уверенность, что никаких нарушений нет.