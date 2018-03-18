00:00, 18 марта 2018
Президентские выборы начались в России
Участки час назад открылись на Дальнем Востоке. Между тем многие пользователи отмечают, что на видеотрансляциях с участков на Чукотке видно огромное количество людей, обычно не характерное для первых часов работы УИК.
В Центризбиркоме, как передает ТАСС, тоже отметили очереди из желающих проголосовать первыми. Там выразили уверенность, что никаких нарушений нет.
Комментарии52
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_fuflo 18 марта 2018 | 00:14
Вот это правильно!!!
doorin 18 марта 2018 | 00:15
Т.Мэй только что объявила, что Великобритания не признает
итогов выборов 18 марта у русских.
И как следствие Великобритания считает,
что в России нет Президента и оставляет за
собой право делать всё что захочет с Россией.
\Daily Telegraph\
patrik03 18 марта 2018 | 00:15
Участки час назад открылись на Дальнем Востоке. Между тем многие пользователи отмечают, что на видеотрансляциях с участков на Чукотке видно огромное количество людей, обычно не характерное для первых часов работы УИК...
Заступнице земли Российстей и непрестанная за нас молитвеннице, мир народу у Господа испроси, да святится в нас имя Божие во веки. Аминь.
kottigr1 18 марта 2018 | 00:18
patrik03: Все на гей-вечеринку Путина ! Даешь его на шестилетнюю передержку в каждый российский дом !
patrik03 18 марта 2018 | 00:20
kottigr1:
Благослови врагов моих, Господи. И я их благословляю и не кляну.
danko_fuflo 18 марта 2018 | 00:22
kottigr1: коломраси с ума сходит. Бабкаданко1 в маями удавилась. 7 котингеров, 6 пивных, 5 бюстгальтеров.
palmcoast___ 18 марта 2018 | 00:25
patrik03:
Да святится имя его во веки веков.
Аллаху акбар!
patrik03 18 марта 2018 | 00:29
palmcoast___:
Аллах-биссмиллях - это к alehan00074, "спящему" террористу из Соединенные штаты, Washington DC/Miami/Petersburg.
kottigr1 18 марта 2018 | 00:35
patrik03: В России можно выбирать лишь между Царь-колоколом и Царь-пушкой..
patrik03 18 марта 2018 | 00:40
kottigr1:
Молись за нас.
kottigr1 18 марта 2018 | 00:47
patrik03: Не переживай.. Шесть лет пролетят как МиГ.. Зато потом, на свободу с чистой совестью....
danko1 18 марта 2018 | 00:55
kottigr1: Нагнали рабов безмолвных.
Но такие и заслуживают, чтобы их грабил кремлевский пахан со своей ОПГ.
Жаль, что будущее поколение правящая банда оставит не с чем, если еще планету не уничтожат.
alehan00074 18 марта 2018 | 00:20
Так...резиденты путирашки! Всем сидеть дома и никуда не ходить. Иначе хана:))
shplint_04 18 марта 2018 | 00:37
Поздравляю граждан России с началом выборов! Счастливо проголосовать. А либеральная сволочь пусть сдохнет.
budweiser23 18 марта 2018 | 00:47
shplint_04: Помни, Господь все видит. Живи так, чтобы Ему было интересно...
pusin_patriot 18 марта 2018 | 00:37
patrik03: Обычно сутряне пенсионеры подваливают толпой ещё до открытия, что понятно и нормально, молодых и средних лет начиная только с 11 в массе, примерно, мол поспали, поели, горячая ванна, воскресенье, ну можно и прогуляться теперь по прочим делам.
Тут картинка странная. Ну ладно, всем же понятно что вова на его выборах, при его же ад.ресурсе - вылит в граните. Пусть закапываются. Там повестка его основной политики на шестилетку уже нарисовалась.
В предыдущие перевыборы я советовал всем переводить в баксы по итогам, картинке дубиносцев, стагнации и вывода капиталов (ещё до Украинской военной кампании), теперь думаю баксы нужно будет выводить в нал из путинских банков, потому что там будет опаснее :)
patrik03 18 марта 2018 | 00:47
pusin_patriot: Обычно сутряне пенсионеры подваливают толпой ещё до открытия, что понятно и нормально, молодых и средних лет начиная только с 11 в массе...
Я знал, что так будет - это называется реверсивная психология, обратный эффект от навязчивой пропаганды. Это когда люди, открыто ненавидящие Россию и российский (русский) народ, призывают не идти на выборы, тогда даже далёкая от политики русская молодёжь, первая приходит на избирательные участки.
pusin_patriot 18 марта 2018 | 00:51
patrik03: Да ниже там чуровские мохнатые годы с той же рекордной явкой на Чукотке.
У меня есть этому логическое обхяснение.
Нужна картинка на телевизор к самым ранним выпускам по центральной на массу, мол "все пришли", поэтому там и устраивают какой-то непонятный ад с заманухами или пенделями, или ещё с чем-то подобным.
Т.е. устроить там ад с явкой- это понятно, логично и даже умно, я понимаю почему там будут делать немыслимое, чтобы дать картинку на телевизор к 6 утра на центр.
andy_dufresne_1 18 марта 2018 | 00:41
patrik03: на чукотских участках ждут около 33 тысяч избирателей. В окружном центре Анадырь люди могут бесплатно добраться к месту голосования на такси. При вызове машины им достаточно сказать фразу: "Я на выборы".
На Камчатке открылись более 190 участков. Здесь избирательным правом обладают около 239 тысяч человек. В Петропавловске-Камчатском тех, кто пришел голосовать с раннего утра, на участках угощают пирогами и местными деликатесами.
master_analitik 18 марта 2018 | 00:22
danko_fuflo:
Согласен! Пока нет законного Царя выборы нужны, так как безвластие еще хуже. Россия не должна участвовать в шоу под названием выборы. России нужен Государь-Император, который назначит достойных руководителей по всей России и по всему Миру. Руководить в США должны выходцы из России. Негров конечно тоже можно ставить, но только в крайнем случае, так как негр Обама себя показал не очень с хорошей стороны.
palmcoast___ 18 марта 2018 | 00:34
master_analitik:
Не просто выходцы из России, а кубанские казаки должны править в США. Чтобы уверенной рукой пороли террористов и прочих преступников казацкими плетками.
andy_dufresne_1 18 марта 2018 | 00:44
master_analitik: :)
antiputin_antifa 18 марта 2018 | 00:26
Результат деятельности шайки Путина, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Путина , как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: НИЧЕГО!
Путин боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения.
бюллетени подделать можно, а пустые участки – нет.
БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !
antiputin_antifa 18 марта 2018 | 00:38
Вонючее быдло,
менты,
гэбня,
тимченки,
ротенберги,
пригожинские портянки
и прочая мразь
- все на переназначение Плешивой Паскуды-убийцы !
ys171717 18 марта 2018 | 00:14
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян, а реально 72% (планка бедности в РФ в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах спамят как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: ничего, только его Медвежья шкура: МФЦ с барского плеча.
Он боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения. А потому: только БОЙКОТ!
КОПИРУЙТЕ это сообщение в свои комменты по-максимуму, а если не согласны с бойкотом - удалите одно предложение про него.
patrik03 18 марта 2018 | 00:31
ys171717: antiputin_antifa:
Вы партнёры, вместе живёте?
danko_fuflo 18 марта 2018 | 00:34
patrik03: гейпартнеры. Укр. Коломраси. Опущенные.
ivan127_4 18 марта 2018 | 00:55
patrik03: Возможно у них просто методичка одна.Вот и переписывают от туда слово в слово.
olegleon 18 марта 2018 | 00:15
"Между тем многие пользователи отмечают, что на видеотрансляциях с участков на Чукотке видно огромное количество людей, обычно не характерное для первых часов работы УИК. "
может заявят, что это не Чукотка, а Мосфильм?
pusin_patriot 18 марта 2018 | 00:22
olegleon: "Чукотка стала рекордсменом по явке"
"Что касается активности избирателей, то, по словам главы Центризбиркома Владимира Чурова, она достаточно высокая - об этом он сообщил по видеотрансляции из Тульской области. Там Чуров посетил один из избирательных участков и распорядился сделать все возможное, чтобы облегчить людям ..."
Ой, это ж 2011, сорян ...
Ну ничего, просто меняйте слагаемые и фамилию на Эллочки :)
palmcoast___ 18 марта 2018 | 00:40
olegleon:
Да не, никаких сомнений. Чукчи, чо с них возьмешь.
У них помнится голова в трех литровый балон с помидорами не пролазила., как они её в игру вместе с белютенем засовывают?
palmcoast___ 18 марта 2018 | 00:42
в урну вместе с бл....
mikhail_spb_ 18 марта 2018 | 00:16
Началось!
Жулики, воры и бандиты погнали безропотный скот на незаконную пролонгацию!
danko_fuflo 18 марта 2018 | 00:20
mikhail_spb_: нудный юморной тролль. Скот. Пролонгация.
savl_1 18 марта 2018 | 00:24
mikhail_spb_:
Путин как то по ТВ процитировал Пушкина: "На то и власть, чтобы пожить всласть".
venmud 18 марта 2018 | 00:17
Наконец-то, этот долгожданный светлый праздничный день наступил. Воздержание замучило, недержание постоянно преследовало. но счастье настигло. Разливай, Степаныч, "Путинки" по полной. Раньше жили гораздо хужее - ни "Сталинки", ни "Хрущевки", ни "Брежневки" не было и в помине. А "Путинка" нынче есть!!! Давай сразу - за 25 млн новых высокотехнологичных рабочих мест! А потом уж - за новые майские указы и за сбытьё всех мечт! Ура!!!Помидорчики подай. И на пляж уже не пойдем. "Аркадий Варламович: - Я прилег. Я заболел. Говорю вам, я не в силах... А кто не пьет? Назови! Нет, я жду!"
budweiser23 18 марта 2018 | 00:18
Да воздастся каждому по делам его...
svenik 18 марта 2018 | 00:21
молодешь голосует против всех !!!
А старчье вонючее за вовку...на те жи грабли... ведь 100 руб в зубы им и пинком в берлоги холодные
tks 18 марта 2018 | 00:29
Сижу, не пью уже с утра,
На завтра будут выборА.
Я должен быть предельно трезв,
Чтобы в графу поставить крест.
Э-э-э-хей... растёт правосознание,
Э-э-э-хей.
Дружок принёс в кармане грамм,
А я готовлюсь к выборам,
Не буду нюхать не х#ра,
Чтоб не сорвались выборА.
Э-э-э-хей... пойдёт голосование,
Э-э-э-хей.
В ларьке дают отличный клей,
А я не буду, хоть убей,
Сегодня лягу трезво спать,
Чтобы назавтра резво встать.
Э-э-э-хей... пойду почищу зубы,
Э-э-э-хей.
И вот настал великий день,
Мне дали в руки бюллетень,
Беру и ставлю крестик - э-э-х,
Я голосую против всех!
Э-э-э-хей,
С козлами не играю.
Э-э-э-хей,
Я вас не выбираю.
Э-э-э-хей,
Идёт голосование.
Э-э-э-хей.
Выборы, выборы,
Кандидаты - п#доры!
© Сергей Шнуров. Выборы, выборы.
danko_fuflo 18 марта 2018 | 00:32
tks: долбо-б. Хокло.
tks 18 марта 2018 | 00:34
danko_fuflo: Мордорашкин. Уё-ок.
danko_fuflo 18 марта 2018 | 00:40
tks: бандеровская укроколомрась! Скакун селюкокастрюлеголовый!
tks 18 марта 2018 | 00:52
danko_fuflo: скрепогнусной блевоты ты кусок!
ly4_sveta 18 марта 2018 | 00:31
Заготовки с картинками. Правды на российской
территории не существует. И хакеры сделают все
как надо боссу, уж, если в зарубежные гос-ва
залезают, что о родных пенатах говорить.
antiputin_antifa 18 марта 2018 | 00:32
Вонючее быдло, менты, гэбня, тимченки, ротенберги, пригожинские портянки и прочая мразь - все на переназначение Плешивой Паскуды-убийцы !
shalunok 18 марта 2018 | 00:42
Стисняюсь спросить: ихто лидирует? (ну жутко заинтигован) :)))
vitek61 18 марта 2018 | 00:43
Вас обманывают! Вся эта толпа - это наблюдатели от Навального. А голосующих там нет вообще...
pukkk 18 марта 2018 | 00:47
Позорный путинский фальшак без Навального
salut__521 18 марта 2018 | 00:50
Грандиозный мухлёж начался. Ну понеслась говняшка по фальсификационным кочкам...
andy_dufresne_1 18 марта 2018 | 00:50
Как отмечает "Интерфакс", на чукотских участках ждут около 33 тысяч избирателей. В окружном центре Анадырь люди могут бесплатно добраться к месту голосования на такси. При вызове машины им достаточно сказать фразу: "Я на выборы".
На Камчатке открылись более 190 участков. Здесь избирательным правом обладают около 239 тысяч человек. В Петропавловске-Камчатском тех, кто пришел голосовать с раннего утра, на участках угощают пирогами и местными деликатесами.
Для повышения явки Кремль разработал ряд рекомендаций по мобилизации избирателей. В их числе проведение в день голосования на избирательных участках конкурсов с призами, семейных игр и референдумов.
pushok1971 18 марта 2018 | 00:51
Скоро будет новый старый пересидент!!!
ivan127_4 18 марта 2018 | 00:51
Ну что же, сегодня либералы увидят отношение к ним народа, которого они постоянно называют быдлом и от которого требуют "платить и каяться"