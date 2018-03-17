Соратники Бориса Немцова возложили цветы к памятному знаку на доме в Москве, где жил политик

Накануне табличку торжественно открыли. Ее установка – это далеко не основное требование к властям, сказал политик Алексей Навальный, выступая около мемориальной доски.

Как сообщает корреспондент «Эхо Москвы», на памятной акции сегодня были около 150 активистов движения «Солидарность».