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Эксклюзив Эха 23:03, 17 марта 2018

Соратники Бориса Немцова возложили цветы к памятному знаку на доме в Москве, где жил политик

Накануне табличку торжественно открыли. Ее установка – это далеко не основное требование к властям, сказал политик Алексей Навальный, выступая около мемориальной доски.
Как сообщает корреспондент «Эхо Москвы», на памятной акции сегодня были около 150 активистов движения «Солидарность».

Комментарии

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olegleon 17 марта 2018 | 23:19

"были около 150 активистов "

совсем оппозиция сдулась. скоро будут сообщать "было аж 50 активистов"

Сегодня в эфире