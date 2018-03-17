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23:03, 17 марта 2018

Члены общественной наблюдательной комиссии Петербурга смогли попасть к арестованному активисту Виктору Филинкову

Накануне стало известно, что его перевели в СИЗО № 6, которое его сторонники и родные называют пыточным. Как рассказали «Эху Москвы» в комиссии, встречавшиеся с Филинковым убедились, что на его теле нет следов насилия и повреждений.

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