23:03, 17 марта 2018
Члены общественной наблюдательной комиссии Петербурга смогли попасть к арестованному активисту Виктору Филинкову
Накануне стало известно, что его перевели в СИЗО № 6, которое его сторонники и родные называют пыточным. Как рассказали «Эху Москвы» в комиссии, встречавшиеся с Филинковым убедились, что на его теле нет следов насилия и повреждений.
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