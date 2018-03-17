23:02, 17 марта 2018
Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве выросло до девяти
Шестеро из них дети, говорят в полиции. Водитель автобуса, который следовал из Саларьево до Марьинского парка, столкнулся на Киевском шоссе с грузовым автомобилем. Одну из пострадавших, по словам спасателей, пришлось эвакуировать с места ЧП санитарным вертолетом. Ее состояние оценивается как тяжелое. Движение транспорта в районе ДТП было ограничено двумя из четырех полос.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт