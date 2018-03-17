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23:02, 17 марта 2018

Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве выросло до девяти

Шестеро из них дети, говорят в полиции. Водитель автобуса, который следовал из Саларьево до Марьинского парка, столкнулся на Киевском шоссе с грузовым автомобилем. Одну из пострадавших, по словам спасателей, пришлось эвакуировать с места ЧП санитарным вертолетом. Ее состояние оценивается как тяжелое. Движение транспорта в районе ДТП было ограничено двумя из четырех полос.

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