Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве выросло до девяти

Шестеро из них дети, говорят в полиции. Водитель автобуса, который следовал из Саларьево до Марьинского парка, столкнулся на Киевском шоссе с грузовым автомобилем. Одну из пострадавших, по словам спасателей, пришлось эвакуировать с места ЧП санитарным вертолетом. Ее состояние оценивается как тяжелое. Движение транспорта в районе ДТП было ограничено двумя из четырех полос.