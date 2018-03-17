В концерне «Калашников» опровергают сообщение об аресте в США своего сотрудника

Как пишет Washington Post, 39-летний Евгений Спиридонов предстал перед американским судом за попытку вывезти тактическую винтовку. Она попадает под зкспортные ограничения. Сам он представлялся как глава отдела специальных проектов оружейного концерна, в «Калашникове» сказали газете, что лишь время от времени прибегали к его советам в качестве эксперта и опытного охотника. Адвокат говорит, что Спиридонов является обычным гражданином России, никак не связанный с оборонной промышленностью и армией. Он признал вину, ему может грозить до 5 лет тюрьмы. «Калашников» сейчас находится в санкционных списках США.