23:01, 17 марта 2018
Власти Великобритании обеспокоены безопасностью некоторых граждан России, живущих в королевстве
Полицейские связались с несколькими россиянами, которые получили убежище в стране, передает ВВС. С кем конкретно говорили полицейские – не уточняется. В Лондоне живут, в частности, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, критикующий Кремль предприниматель Евгений Чичваркин, один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев. Вопросы безопасности были подняты после покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, а также после гибели бывшего топ-менеджера Аэрофлота и соратник Бориса Березовского Николая Глушкова. Накануне Скотланд-Ярд признал, что речь идет об убийстве.
Комментарии8
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doorin 17 марта 2018 | 23:10
Breaking news !
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Великобритания объявила о высылке еще 42 русских
дипломатов. Они должны покинуть страну не позднее
чем через через двое суток.
\The Times\
gordy 17 марта 2018 | 23:22
"Полицейские связались с несколькими россиянами, которые получили убежище в стране,..."
Просили не принимать дары данайцев?
doorin 17 марта 2018 | 23:24
Командующий западной коалицией в Сирии британский
генерал-майор Феликс Гидни заявил, что разведка войск
западной коалиции зафиксировала факты подготовки
удара русскими по кораблям и военным базам коалиции
в Сирии и в акватории Средиземного моря.
\Daily Telegraph\
liquidsky__ 17 марта 2018 | 23:13
И так предатели будут жить до конца своей недолгой жизни. Карма-с ))
antiputin_antifa 17 марта 2018 | 23:17
Результат деятельности шайки Путина, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Путина , как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: НИЧЕГО!
Путин боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения.
бюллетени подделать можно, а пустые участки – нет.
БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !
edyunia 17 марта 2018 | 23:19
liquidsky__: \\Карма-с ))\\
Предатели как-нибудь и проживут, но плешивую "карму" уже начали прижимать.
olegleon 17 марта 2018 | 23:14
вот и вопрос: почему Ходорковский или Закаев до сих пор живы-здоровы если , как утверждает Мэй, виновата Россия?
так может пора британской полиции задуматься и присмотреться к "критикующим"
lion64___3 17 марта 2018 | 23:26
Несколько британских джентльменов, наевшись наркоты и трахнув по несколько раз своих любимых коккер-спаниелей, заявили, что во всём виновата Россия.