Власти Великобритании обеспокоены безопасностью некоторых граждан России, живущих в королевстве

Полицейские связались с несколькими россиянами, которые получили убежище в стране, передает ВВС. С кем конкретно говорили полицейские – не уточняется. В Лондоне живут, в частности, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, критикующий Кремль предприниматель Евгений Чичваркин, один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев. Вопросы безопасности были подняты после покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, а также после гибели бывшего топ-менеджера Аэрофлота и соратник Бориса Березовского Николая Глушкова. Накануне Скотланд-Ярд признал, что речь идет об убийстве.