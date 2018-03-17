Отравленный в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, как и его дочь, является российским гражданином
Отравленный в английском Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, как и его дочь, является российским гражданином. Об этом сказал посол России в Лондоне Александр Яковенко. Британские власти, по словам дипломата, не предоставляют об обоих пострадавших никакой информации. Яковенко добавил в интервью НТВ, что никакого доступа к Скрипалю и его дочери нет. Британская сторона утверждает, что покушение осуществлено с помощью нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». В Лондоне считают, что у него российское происхождение. В Москве ответили, что источником могут быть сама Великобритания, а также Чехия, Словакия, Швеция или даже США. В Праге, Стокгольме и Братиславе подозрения отвергают.
Комментарии18
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olegleon 17 марта 2018 | 23:10
опаснаяБритания
antiputin_antifa 17 марта 2018 | 23:12
Результат деятельности шайки Путина, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих россиян (планка бедности в РФ в 6 раз ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц и на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) теперь еще и стариков и их дочерей травить начал,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли-ватники в комментах спамят статистику "за" Путина , как он, дескать, браво "национализировал" нефть-газ, мой ответ этим уродцам: да, он украл себе и своим дружкам нефть-газ, и эта воровская монополия убила конкуренцию и привела к 17-ти пунктам выше, в приличных западных странах нефть-газ у частников, потому и люди оттуда не бегут.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого россиянина? Ответ: НИЧЕГО!
Путин боится только низкой явки, которая делает его слабым в лице окружения.
бюллетени подделать можно, а пустые участки – нет.
БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !
r88w556xl4 17 марта 2018 | 23:14
antiputin_antifa: Когда ж тебя забанят с твоим бесконечным спамом.
r88w556xl4 17 марта 2018 | 23:18
Британские пользователи интернета раскритиковали министра Бориса Джонсона. Негативное отношение к его словам они выразили в комментариях к записи посольства России в Лондоне, где приводилась соответствующая цитата. По словам британцев, правительство не должно позволять себе подобные возмутительные и голословные обвинения.
"Вне зависимости от истинных причин, стоящих за этим инцидентом, это абсолютное безумие, и мне стыдно за реакцию британского правительства", — отметил Jody Hazelgrove.
Борис Джонсон обвинил Путина в организации отравления Скрипаля
"Я удивлен, что Борис Джонсон, образованный человек, может делать такие необоснованные заявления при полном отсутствии каких-либо доказательств, свидетельствующих против Российской Федерации", — написал @Retew_Boy.
"Сказать "вероятнее всего" — это еще не доказательство!"
"От лица всех думающих британцев, кого я знаю, обращаюсь к русским. Примите, пожалуйста, наши искренние извинения за вопиющие оскорбления и бессмысленные обвинения от Мэй и Джонсона. Все это очень плохо сказывается и на нас самих"
"Великобритания, как и США, всегда все валит на Россию, но они никогда не приводят доказательств"
"Ему нельзя выходить на улицу без сопровождения взрослых, не то что быть министром иностранных дел"
"Борис Джонсон — позор западной цивилизации. Но, к сожалению, он в хорошей компании"
"Вынужден признать, Джонсон должен научиться понимать, когда нужно заткнуться"
"Позор тебе, Борис, тебе стоит заткнуться и убираться"
gordy 17 марта 2018 | 23:20
@В Праге, Стокгольме и Братиславе подозрения отвергают.@
Руки вымыли?
ignachio 17 марта 2018 | 23:22
Все указанные страны отрицают, кроме США. Это вполне можно расценить как признание и принять меры. Для начала закрыть консульство США в Петербурге, а там посмотрим на их поведение.
antiputin_antifa 17 марта 2018 | 23:19
За Правду не банят, вонючая портянка!
бюллетени подделать можно, а пустые участки – нет.
БОЙКОТ ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЮ НЕЛЕГИТИМНОГО ПУТИНА !
serhio_25__ 17 марта 2018 | 23:17
antiputin_antifa: А как же Скрипаль? В Госдепе признали, что не смогли Скрипалем уронить рейтинг Путина и приходится эту простынку постить в теме про Скрипаля?
shlevet 17 марта 2018 | 23:20
antiputin_antifa:
Давай номер своей карты, я перечислю тебе 11.80.
Сегодня ты их честно заработал
aleksei123m 17 марта 2018 | 23:13
Странно-глупое заявление.
aleksandr39 17 марта 2018 | 23:13
Скоро окажется что Скрыпаль не был задержан в России и его не меняли на 10 человек с Анькой Чапман ,а все это время он служил начальником клуба в Дрездене вместо " великого вождя " .
serhio_25__ 17 марта 2018 | 23:20
aleksandr39: Так по вашей западной пропаганде так и есть. Тщательно замалчивается, что Скрипаль был осужден в России 12 лет назад и ему дали не смертельный приговор, а всего лишь 10 лет. Замалчивается, что приговор был не заочным и Скрипаль не бежал в Англию, а то что он реально отсидел 4 года, был помилован и обменен на наших разведчиков, т.к. было признано, что Скрипаль не опасен и ничего больше выдать не может.
aleksandr39 17 марта 2018 | 23:25
serhio_25__: А кому был опасен Листьев ,Тальков ,Цой ,Старовойтова ,Юшенков ,Федоров ,Политковскаая ,Магнитский, Маркелов ,Немцов , Юшенков ,Боровик ,Литвиненко ,Березовский и еще несколько тысяч человек ?
duch_nec 17 марта 2018 | 23:17
То есть посол считает, что если оба отравленных российские граждане, то проблем нет?
Кремлины имеют право делать с российскими гражданами все что хотят.
Старая русская традиция и скрепа.
Еще Иван Грозный писал Курбскому: вы все мои рабы и буду делать с вами что хочу.
pro_hanov 17 марта 2018 | 23:17
«В Москве ответили, что источником могут быть сама Великобритания, а также Чехия, Словакия, Швеция или даже США.»
Откуда Захарова знает о каком точно веществе идёт речь? Ведь образец не предоставлен. А уже вычислены несколько стран. Информации от следствия на самом деле немного. Есть заявление Терезы Мэй. Деталей там мало. Много слухов и домыслов. У англичан должны быть серьёзные основания для обвинения. Хотелось бы узнать правду когда-нибудь.
splin2 17 марта 2018 | 23:21
pro_hanov: «В Москве ответили, что источником могут быть сама Великобритания, а также Чехия, Словакия, Швеция или даже США.»
А лидер КНДР скромно промолчал.))
shlevet 17 марта 2018 | 23:18
Не предоставлять информации о пострадавших как минимум странно и очень подозрительно.
С чего бы это?
dedctolet 17 марта 2018 | 23:24
Старая песенка на новый лад
Исполняет Путин В.В.:
Вжик,вжик,вжик,вжик
Уноси готовенького
Вжик,вжик,вжик,вжик
Кто на новенького
Кому" новенького"?