Отравленный в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, как и его дочь, является российским гражданином

Отравленный в английском Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, как и его дочь, является российским гражданином. Об этом сказал посол России в Лондоне Александр Яковенко. Британские власти, по словам дипломата, не предоставляют об обоих пострадавших никакой информации. Яковенко добавил в интервью НТВ, что никакого доступа к Скрипалю и его дочери нет. Британская сторона утверждает, что покушение осуществлено с помощью нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». В Лондоне считают, что у него российское происхождение. В Москве ответили, что источником могут быть сама Великобритания, а также Чехия, Словакия, Швеция или даже США. В Праге, Стокгольме и Братиславе подозрения отвергают.