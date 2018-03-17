Женская сборная России по биатлону провалила последнюю эстафетную гонку в сезоне
Россиянки заняли девятое место, проиграв победительницам почти три минуты.
Женская эстафета в последних сезонах была местом регулярных провалов сборной России. О том, что когда-то россиянки царствовали в этой дисциплине, болельщики уже успели забыть. И все же эстафетная гонка в Хольменколлене стала худшей для сборной России в нынешнем сезоне. Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко и Екатерина Юрлова-Перхт только девятые. Слабый ход, плюс дежурный штрафной круг Виролайнен, помножили на ноль даже теоретические шансы на успех. Первое место у француженок, далее расположились Германия и Италия. Это была последняя эстафетная гонка в сезоне. В следующем, хочется верить, женская команда будет выступать лучше. В этом же – все закономерно. Женская четверка ни разу не заехала в медали, а на Олимпиаде и вовсе не выступала. Из-за фильтрации состава от МОК на эстафету просто не набралось спортсменок.
В воскресение пройдет заключительная в этом сезоне мужская эстафетная гонка.
Комментарии3
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djuga 17 марта 2018 | 22:35
Ничем кроме тренерских ошибок лично я это объяснить не могу. Минутные отставания на столь коротких дистанциях - это чистая функционалка, которая зависит от предсезонки.
venmud 17 марта 2018 | 22:44
"Из-за фильтрации состава от МОК на эстафету просто не набралось спортсменок"
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Это уже формулировка многочисленных спортивных начальничков, поголовно подпадающих под определение "плохого танцора".
liquidsky__ 17 марта 2018 | 23:06
"Из-за фильтрации состава от МОК на эстафету просто не набралось спортсменок."
А заголовок то какой у поста! Те еще манипуляторы семантикой на Эхе )