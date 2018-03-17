Женская сборная России по биатлону провалила последнюю эстафетную гонку в сезоне

Россиянки заняли девятое место, проиграв победительницам почти три минуты.

Женская эстафета в последних сезонах была местом регулярных провалов сборной России. О том, что когда-то россиянки царствовали в этой дисциплине, болельщики уже успели забыть. И все же эстафетная гонка в Хольменколлене стала худшей для сборной России в нынешнем сезоне. Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко и Екатерина Юрлова-Перхт только девятые. Слабый ход, плюс дежурный штрафной круг Виролайнен, помножили на ноль даже теоретические шансы на успех. Первое место у француженок, далее расположились Германия и Италия. Это была последняя эстафетная гонка в сезоне. В следующем, хочется верить, женская команда будет выступать лучше. В этом же – все закономерно. Женская четверка ни разу не заехала в медали, а на Олимпиаде и вовсе не выступала. Из-за фильтрации состава от МОК на эстафету просто не набралось спортсменок.

В воскресение пройдет заключительная в этом сезоне мужская эстафетная гонка.