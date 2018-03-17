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22:06, 17 марта 2018

«Спартак» обыграл «Рубин» в гостях в матче чемпионата России по футболу

Московский «Спартак» на выезде со счетом 2:1 победил казанский «Рубин» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги.
В турнирной таблице «Спартак» находится на втором месте, набрав 44 очка и отставая от лидера «Локомотива» на 5 баллов. «Рубин» с 27 очками идет девятым.
«Спартак» в следующем туре дома 1 апреля сыграет против «Тосно».

Комментарии

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russsibiryak 17 марта 2018 | 22:17

Спартак должен доказать, что чемпион он не случайно! Догоняйте, ребята, шпальников, держу за вас кулаки!

the_same__sandro__ 17 марта 2018 | 22:27

Был на матче. Хорошая игра хотя и проиграли Спартаку. А Локомотив - чемпион.

russsibiryak 17 марта 2018 | 22:51

the_same__sandro__: Ошибаешься, чемпион сегодня-Спартак!

the_same__sandro__ 17 марта 2018 | 22:55

russsibiryak:
Палыч даст пинка под зад итальянскому тренеру.

abuvgrobu 17 марта 2018 | 22:19

Доблестный московский "Спартак" и не мог поступить иначе..

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