«Спартак» обыграл «Рубин» в гостях в матче чемпионата России по футболу

Московский «Спартак» на выезде со счетом 2:1 победил казанский «Рубин» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

В турнирной таблице «Спартак» находится на втором месте, набрав 44 очка и отставая от лидера «Локомотива» на 5 баллов. «Рубин» с 27 очками идет девятым.

«Спартак» в следующем туре дома 1 апреля сыграет против «Тосно».