22:05, 17 марта 2018
Украина высылает корреспондента телеканала «Россия 24» Наталью Гончарову
Служба безопасности страны обвинила ее в «подготовке антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора». Гончаровой запрещен въезд на Украину в течение трех лет. Кроме того, в спецслужбе утверждают, что корреспондент планировала провокации в день президентских выборов в России. Накануне Киев предупредил, что не будет пускать российских граждан на территорию диппредставительств в воскресенье, где должны открыться участки.
Комментарии36
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glebbalbesov 17 марта 2018 | 22:14
Ыыыы. Посольство работает, на заработки в РФ ездят.....
danko_fuflo 17 марта 2018 | 22:23
glebbalbesov: абацались бандеровцы.
midnightblues 17 марта 2018 | 23:01
danko_fuflo: Все гораздо хуже
вся бендера в Москве
вот к Маркову подошли в виноводочном и сказали,что зарэжут скоро
он еле проспался
r88w556xl4 17 марта 2018 | 23:07
Украина высылает корреспондента...
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"Свобода слова" по-украински. Линия партии не должна критиковаться, все должны только соглашаться с великим жовто-блакитным кормчем и поддерживать его линию.
captain_ 17 марта 2018 | 22:52
Обложили рашистов со всех сторон! Так держать!
glebbalbesov 17 марта 2018 | 23:07
captain_: Так обложили что миллион украинцев работает в РФ? Да вы капитан-очевидность.
socialism 17 марта 2018 | 23:08
captain_: На Украине назревает новый переворот. Савченко так и сказала, что военные уже к этому готовы. Так что, там обложили сами себя. Самый настоящий сумасшедший дом.
aleksandr39 17 марта 2018 | 23:07
glebbalbesov: Ты имеешь ввиду 70 тысяч российских граждан ,которые работают в Украине и имеют желание проголосовать 18 марта ??
gregor 17 марта 2018 | 22:14
Украина высылает корреспондента телеканала «Россия 24» Наталью Гончарову
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На канале "Россия 24" ни корреспондентов ни журналистов нет .
А есть пропагандисты ненависти .
kiever 17 марта 2018 | 22:19
gregor: правильно новости с украины должны поступать исключительно от киевского пропагандиста ганапольского, бабченко на худой конец от украинского филиала радио свободы
olegleon 17 марта 2018 | 22:22
kiever: в разделе "цирковые новости"
gregor 17 марта 2018 | 22:40
kiever:
Я не знаю ,про Украинских ,и Сирийских ,так же ,как и про Таджикских . Я живу в России и беспокоюсь про Российскую действительность . Я действительность такова , что журналистов нет ,а есть пропагандисты ненависти .
Как у вас в Украине не знаю ,вам видней .
krek63 17 марта 2018 | 22:52
gregor: Если живете в России, то почему используете украинизм в виде выражения "в Украине". Вот так и ловятся кастрюли.
edyunia 17 марта 2018 | 22:56
krek63: \\почему используете украинизм в виде выражения "в Украине".\\
В чём здесь "украинизм"? Разве по-русски пишется "на стране", а не "в стране"?
b522 17 марта 2018 | 22:59
krek63: Может тебе "кастрюпя" про раздолбанные смоленские дороги рассказать? Такой же идиот, как пропагандисты с российских ТВ...
glebbalbesov 17 марта 2018 | 23:09
b522: Ыыы в Смоленске губернатор из ЛДПР. Все претензии к Жириновскому....
aleksandr39 17 марта 2018 | 23:10
krek63: Так что ,нужно писать " на " России ???
shlevet 17 марта 2018 | 23:06
gregor: //...Я живу в России и беспокоюсь про Российскую действительность . Я действительность такова , что журналистов нет ,а есть пропагандисты ненависти ...//
Зачем вы мучаете себя этой ненавистью?
shlevet 17 марта 2018 | 22:28
gregor: //На канале "Россия 24" ни корреспондентов ни журналистов нет .
А есть пропагандисты ненависти .//
Что же вы тогда смотрите этот канал?
Вам ненависти не хватает?
olegleon 17 марта 2018 | 22:51
shlevet: он конкретный мазохист! ему очень нравится ненависть и пропаганда ))
socialism 17 марта 2018 | 23:04
gregor: Не надо врать. Скажите просто, что вам не по вкусу пропаганда правды.
lincolnmkx 17 марта 2018 | 22:17
Вот почему, всех шлюшек во всём мире называют "Наташа" ?
vlad_kondrat 17 марта 2018 | 22:22
lincolnmkx: Вы говорите обидное. У меня сестра и мать Наташа.
sg76g 17 марта 2018 | 22:23
lincolnmkx:
Ну почему всех? Тебя же не Наташа зовут, а Ермолай. А мужиков в тебе больше чем в среднем публичном доме перебывало..
lincolnmkx 17 марта 2018 | 22:59
sg76g: пацан, я таких как ты "умников" ещё с 1966 года, раком до Москвы ставил, так, что смирно и 5 нарядов от комвзвода!
marineru 17 марта 2018 | 22:20
Профессии журналиста на этих СМИ нет. Только пропагандисты ненависти. Так и надо давать бегущую строку в момент репортажа - пропагандист ненависти канала Россия 24 Гончарова.
shlevet 17 марта 2018 | 22:21
//...СБУ утверждает, что в начале марта Гончаровой было подготовлено четыре видеоматериала, которые «в искаженном виде подавали ситуацию на Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины».//
Ну как бы, имиджу этой великой европейской стране уже ничего не страшно
abuvgrobu 17 марта 2018 | 22:22
Неудивительно для планеты обезьян...
sg75g 17 марта 2018 | 22:33
А какое хорошее кино сейчас было - "Крым". Как повезло крымчанам оказаться под защитой от бандеровской мрази, убийц и насильников.
tks 17 марта 2018 | 22:46
sg75g: Фуфло. Смотрю как образец трэша и китча )))
b522 17 марта 2018 | 22:52
sg75g: Именно последние три слова по мнению мирового сообщества олицетворяют, тех кто оккупировал четыре года назад Крым. А вы в мухосранске думайте, что хотите и временами читайте про судетских немцев. Полезно идиотам значит историю.
tks 17 марта 2018 | 22:44
Ааааааа!! Что фашЫсты проклятые вытворяют!! Но где Ответка, где??!!
spec71205 17 марта 2018 | 22:58
Бл@дь когда же мы из СЕВЕРНОГО КАВКАЗА будем так высылать этот генетический мусор!
liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 23:04
Свыни страсть как не любят когда об их скотской жизни за пределами их орды узнают. Вот и боятся честных журналистов :)
ilja13 17 марта 2018 | 23:08
"Новости" из этой страны тотально неинтересны. Зачем СМИ их нам пихают?????
ivan127_4 17 марта 2018 | 23:15
Украина высылает корреспондента телеканала «Россия 24»
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Оскал демократии и свободы.