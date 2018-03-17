Украина высылает корреспондента телеканала «Россия 24» Наталью Гончарову

Служба безопасности страны обвинила ее в «подготовке антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора». Гончаровой запрещен въезд на Украину в течение трех лет. Кроме того, в спецслужбе утверждают, что корреспондент планировала провокации в день президентских выборов в России. Накануне Киев предупредил, что не будет пускать российских граждан на территорию диппредставительств в воскресенье, где должны открыться участки.