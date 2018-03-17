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22:05, 17 марта 2018

Украина высылает корреспондента телеканала «Россия 24» Наталью Гончарову

Служба безопасности страны обвинила ее в «подготовке антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора». Гончаровой запрещен въезд на Украину в течение трех лет. Кроме того, в спецслужбе утверждают, что корреспондент планировала провокации в день президентских выборов в России. Накануне Киев предупредил, что не будет пускать российских граждан на территорию диппредставительств в воскресенье, где должны открыться участки.

Комментарии

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glebbalbesov 17 марта 2018 | 22:14

Ыыыы. Посольство работает, на заработки в РФ ездят.....

danko_fuflo 17 марта 2018 | 22:23

glebbalbesov: абацались бандеровцы.

midnightblues 17 марта 2018 | 23:01

danko_fuflo: Все гораздо хуже
вся бендера в Москве
вот к Маркову подошли в виноводочном и сказали,что зарэжут скоро
он еле проспался

r88w556xl4 17 марта 2018 | 23:07

Украина высылает корреспондента...
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"Свобода слова" по-украински. Линия партии не должна критиковаться, все должны только соглашаться с великим жовто-блакитным кормчем и поддерживать его линию.

captain_ 17 марта 2018 | 22:52

Обложили рашистов со всех сторон! Так держать!

glebbalbesov 17 марта 2018 | 23:07

captain_: Так обложили что миллион украинцев работает в РФ? Да вы капитан-очевидность.

socialism 17 марта 2018 | 23:08

captain_: На Украине назревает новый переворот. Савченко так и сказала, что военные уже к этому готовы. Так что, там обложили сами себя. Самый настоящий сумасшедший дом.

aleksandr39 17 марта 2018 | 23:07

glebbalbesov: Ты имеешь ввиду 70 тысяч российских граждан ,которые работают в Украине и имеют желание проголосовать 18 марта ??

gregor 17 марта 2018 | 22:14

Украина высылает корреспондента телеканала «Россия 24» Наталью Гончарову
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На канале "Россия 24" ни корреспондентов ни журналистов нет .
А есть пропагандисты ненависти .

kiever 17 марта 2018 | 22:19

gregor: правильно новости с украины должны поступать исключительно от киевского пропагандиста ганапольского, бабченко на худой конец от украинского филиала радио свободы

olegleon 17 марта 2018 | 22:22

kiever: в разделе "цирковые новости"

gregor 17 марта 2018 | 22:40

kiever:
Я не знаю ,про Украинских ,и Сирийских ,так же ,как и про Таджикских . Я живу в России и беспокоюсь про Российскую действительность . Я действительность такова , что журналистов нет ,а есть пропагандисты ненависти .
Как у вас в Украине не знаю ,вам видней .

krek63 17 марта 2018 | 22:52

gregor: Если живете в России, то почему используете украинизм в виде выражения "в Украине". Вот так и ловятся кастрюли.

edyunia 17 марта 2018 | 22:56

krek63: \\почему используете украинизм в виде выражения "в Украине".\\
В чём здесь "украинизм"? Разве по-русски пишется "на стране", а не "в стране"?

b522 17 марта 2018 | 22:59

krek63: Может тебе "кастрюпя" про раздолбанные смоленские дороги рассказать? Такой же идиот, как пропагандисты с российских ТВ...

glebbalbesov 17 марта 2018 | 23:09

b522: Ыыы в Смоленске губернатор из ЛДПР. Все претензии к Жириновскому....

aleksandr39 17 марта 2018 | 23:10

krek63: Так что ,нужно писать " на " России ???

shlevet 17 марта 2018 | 23:06

gregor: //...Я живу в России и беспокоюсь про Российскую действительность . Я действительность такова , что журналистов нет ,а есть пропагандисты ненависти ...//
Зачем вы мучаете себя этой ненавистью?

shlevet 17 марта 2018 | 22:28

gregor: //На канале "Россия 24" ни корреспондентов ни журналистов нет .
А есть пропагандисты ненависти .//
Что же вы тогда смотрите этот канал?
Вам ненависти не хватает?

olegleon 17 марта 2018 | 22:51

shlevet: он конкретный мазохист! ему очень нравится ненависть и пропаганда ))

socialism 17 марта 2018 | 23:04

gregor: Не надо врать. Скажите просто, что вам не по вкусу пропаганда правды.

lincolnmkx 17 марта 2018 | 22:17

Вот почему, всех шлюшек во всём мире называют "Наташа" ?

vlad_kondrat 17 марта 2018 | 22:22

lincolnmkx: Вы говорите обидное. У меня сестра и мать Наташа.

sg76g 17 марта 2018 | 22:23

lincolnmkx:
Ну почему всех? Тебя же не Наташа зовут, а Ермолай. А мужиков в тебе больше чем в среднем публичном доме перебывало..

lincolnmkx 17 марта 2018 | 22:59

sg76g: пацан, я таких как ты "умников" ещё с 1966 года, раком до Москвы ставил, так, что смирно и 5 нарядов от комвзвода!

marineru 17 марта 2018 | 22:20

Профессии журналиста на этих СМИ нет. Только пропагандисты ненависти. Так и надо давать бегущую строку в момент репортажа - пропагандист ненависти канала Россия 24 Гончарова.

shlevet 17 марта 2018 | 22:21

//...СБУ утверждает, что в начале марта Гончаровой было подготовлено четыре видеоматериала, которые «в искаженном виде подавали ситуацию на Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины».//
Ну как бы, имиджу этой великой европейской стране уже ничего не страшно

abuvgrobu 17 марта 2018 | 22:22

Неудивительно для планеты обезьян...

sg75g 17 марта 2018 | 22:33

А какое хорошее кино сейчас было - "Крым". Как повезло крымчанам оказаться под защитой от бандеровской мрази, убийц и насильников.

tks 17 марта 2018 | 22:46

sg75g: Фуфло. Смотрю как образец трэша и китча )))

b522 17 марта 2018 | 22:52

sg75g: Именно последние три слова по мнению мирового сообщества олицетворяют, тех кто оккупировал четыре года назад Крым. А вы в мухосранске думайте, что хотите и временами читайте про судетских немцев. Полезно идиотам значит историю.

tks 17 марта 2018 | 22:44

Ааааааа!! Что фашЫсты проклятые вытворяют!! Но где Ответка, где??!!

spec71205 17 марта 2018 | 22:58

Бл@дь когда же мы из СЕВЕРНОГО КАВКАЗА будем так высылать этот генетический мусор!

liberal_vulgaris 17 марта 2018 | 23:04

Свыни страсть как не любят когда об их скотской жизни за пределами их орды узнают. Вот и боятся честных журналистов :)

ilja13 17 марта 2018 | 23:08

"Новости" из этой страны тотально неинтересны. Зачем СМИ их нам пихают?????

ivan127_4 17 марта 2018 | 23:15

Украина высылает корреспондента телеканала «Россия 24»
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